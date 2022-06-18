ذا أثليتك: إريكسن يحبط مانشستر يونايتد

كشف موقع ذا أثليتك أن الدنماركي كريستيان إريكسن يفضل الاستمرار في لندن خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك ابن الـ30 ثلاثة عروض من توتنام وبرينتفورد ومانشستر يونايتد للانتقال لصفوفهم الصيف الحالي.

ولعب إريكسن في صفوف برينتفورد منذ يناير الماضي بعقد مدته ستة أشهر.

ويفاضل إريكسن بين توتنام وبرينتفورد خلال الفترة الحالية، بحسب التقرير.

وقال إريكسن في وقت سابق لـ "فيابلاي" الدنماركية: "لدي عروض وخيارات مختلفة، أدرسها في الوقت الحالي وأحاول اتخاذ قرارا".

وأضاف "أود المشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أعرف مقدار المتعة، لكنها ليست ضرورية لهذه الدرجة بالنسبة لي".

إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020 واضطر الأطباء لوضع جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تلك المشكلة.

وأعلن إنتر بعدها إنهاء تعاقده بالتراضي مع اللاعب في ديسمبر الماضي.

وخلال الصيف الماضي لم يشترك اللاعب الدنماركي في أي مباراة واكتفى بالتدرب مع نادي أودينسي الذي نشأ فيه في الدنمارك حتى انضمامه إلى بينتفورد.

وشارك إريكسن مع بينتفورد منذ انضمامه في يناير الماضي في 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

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