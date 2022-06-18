الزمالك يطلب إقامة القمة أمام الأهلي في استاد القاهرة وبدون جمهور

طلب الزمالك ورئيسه مرتضى منصور من وزير الرياضة أشرف صبحي إقامة لقاء القمة ضد الأهلي في استاد القاهرة وبدون حضور الجمهور عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ويستضيف الأهلي منافسه الزمالك في ملعب WE السلام غدا الأحد في لقاء مؤجل من الجولة 20 من الدوري.

وأوضح الزمالك في خطابه لوزير الرياضة أنه فوجئ بإقامة المباراة المقبلة بينهما بحضور الجماهير بواقع 4500 فرد للأهلي و1500 لصالحه.

وأشار الزمالك إلى أن الملعب الخاص بالفريقين في الدوري هو استاد القاهرة، لذا فإن إقامة القمة على استاد السلام بمثابة إخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد الزمالك رفضه إقامة المباراة في ملعب WE السلام وفي حضور الجمهور.

وطلب الزمالك من الوزارة إصدار توجهياتها لاتحاد الكرة ورابطة الأندية وإخطار الأجهزة الأمنية بأن استاد السلام يتواجد بين المناطق السكنية مما قد يسبب مشاكل.

ويتصدر الزمالك الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 20 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة بعدما خاض 17 مباراة فقط.

وبينهما يأتي بيراميدز بـ43 نقطة من 21 لقاء.

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