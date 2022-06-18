سكاي: لا مزيد من نقاط الضعف.. مانشستر سيتي يستهدف ضم كوكوريا

لن يتوقف مانشستر سيتي عند الثنائي جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند، وإدارة بطل الدوري الإنجليزي تستهدف ضم مارك كوكوريا لاعب برايتون.

الظهير الإسباني انضم لصفوف برايتون قادما من خيتافي الموسم الماضي ليقدم مستويات مميزة في أول مواسمه.

حسب سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي بدأ مباحثاته مع برايتون لضم اللاعب مع رغبة في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

سيحاول مانشستر سيتي إقناع برايتون بخفض متطلباته مع رغبة اللاعب في الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي.

ويعد كوكوريا على رأس قائمة أهداف مانشستر سيتي في مركز الظهير الأيسر.

وفي الإطار ذاته، أشار فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي سيسمح للظهير الأوكراني أولكسندر زينتشنكو بالرحيل حال وصول عرض مناسب.

ويجذب زينتشنكو أنظار أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي، ولكن لم يتم الكشف إلا عن اهتمام إيفرتون.

صفقة أخرى منتظرة

كشف ذا أثليتك في وقت سابق أن مانشستر سيتي وضع كالفن فيليبس متوسط ميدان ليدز يونايتد كهدفا جديدا في سوق الانتقالات.

ويسعى بيب جوارديولا بتعويض رحيل قائده البرازيلي فيرناندينو، ويرى في ابن الـ26 عاما البديل المناسب.

مانشستر سيتي يتوقع أن يتم الاتفاق على الصفقة إذا تم تقديم عرض بين 45 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وهناك ثقة في مانشستر بأن فيليبس سيضغط لاغتنام الفرصة للانضمام إليهم إذا تم تقديم العرض.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وسينضم له جوليان ألفاريز من ريفر بليت والذي تعاقد معه في يناير الماضي وتركه معارا للفريق الأرجنتيني.

شبكة سكاي سبورتس أشارت في وقت سابق لحسم ليدز يونايتد لصفقة انتقال لاعب الوسط مارك روكا من بايرن ميونخ مقابل 10 مليون جنيه إسترليني والذي قد يكون البديل المحتمل لفيليبس.

وبحسب "فوتبول إنسايدر" فإن فيليبس أبلغ إدارة ليدز يونايتد برغبته في الرحيل إلى مانشستر سيتي الصيف الحالي.

ليدز تعاقد في الصيف الحالي مع راسموس كريستنسن الظهير الأيمن وبرندن أرانسون لاعب الوسط المهاجم من سالسبورج النمساوي.

فيليبس يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ولعب 234 مباراة مع ليدز يونايتد منذ 2015.

وسجل 14 هدفا وصنع 13 آخرين.

ابن الـ26 عاما كان أحد الركائز الأساسية مع منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي خسرها الأسود الثلاثة في النهائي بركلات الترجيح.

يذكر أن اسم فيليبس ارتبط بمانشستر يونايتد ولكن التقارير الصحفية أكدت أن العداوة بين الشياطين الحمر وليدز يونايتد ستجعل اللاعب لا يفكر في الانتقال.

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