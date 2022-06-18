سكاي: لا مزيد من نقاط الضعف.. مانشستر سيتي يستهدف ضم كوكوريا

السبت، 18 يونيو 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مانشستر سيتي

لن يتوقف مانشستر سيتي عند الثنائي جوليان ألفاريز وإرلينج هالاند، وإدارة بطل الدوري الإنجليزي تستهدف ضم مارك كوكوريا لاعب برايتون.

الظهير الإسباني انضم لصفوف برايتون قادما من خيتافي الموسم الماضي ليقدم مستويات مميزة في أول مواسمه.

حسب سكاي سبورتس، فإن مانشستر سيتي بدأ مباحثاته مع برايتون لضم اللاعب مع رغبة في الحصول على 50 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
وزارة الرياضة لـ في الجول: قررنا إحالة طلب الزمالك لنقل القمة إلى رابطة الأندية كرة يد - بمشاركة يحيى خالد.. فيزبريم يودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي خبر في الجول – كرة يد.. مجدي أبو المجد ينافس مدرب تشيلي على قيادة الزمالك مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: قمة الدور الأول أقيمت بجمهور.. والسلام حصل على موافقة أمنية

سيحاول مانشستر سيتي إقناع برايتون بخفض متطلباته مع رغبة اللاعب في الانضمام لبطل الدوري الإنجليزي.

ويعد كوكوريا على رأس قائمة أهداف مانشستر سيتي في مركز الظهير الأيسر.

وفي الإطار ذاته، أشار فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي سيسمح للظهير الأوكراني أولكسندر زينتشنكو بالرحيل حال وصول عرض مناسب.

ويجذب زينتشنكو أنظار أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي، ولكن لم يتم الكشف إلا عن اهتمام إيفرتون.

صفقة أخرى منتظرة

كشف ذا أثليتك في وقت سابق أن مانشستر سيتي وضع كالفن فيليبس متوسط ميدان ليدز يونايتد كهدفا جديدا في سوق الانتقالات.

ويسعى بيب جوارديولا بتعويض رحيل قائده البرازيلي فيرناندينو، ويرى في ابن الـ26 عاما البديل المناسب.

مانشستر سيتي يتوقع أن يتم الاتفاق على الصفقة إذا تم تقديم عرض بين 45 إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وهناك ثقة في مانشستر بأن فيليبس سيضغط لاغتنام الفرصة للانضمام إليهم إذا تم تقديم العرض.

وتعاقد مانشستر سيتي مع إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند وسينضم له جوليان ألفاريز من ريفر بليت والذي تعاقد معه في يناير الماضي وتركه معارا للفريق الأرجنتيني.

شبكة سكاي سبورتس أشارت في وقت سابق لحسم ليدز يونايتد لصفقة انتقال لاعب الوسط مارك روكا من بايرن ميونخ مقابل 10 مليون جنيه إسترليني والذي قد يكون البديل المحتمل لفيليبس.

وبحسب "فوتبول إنسايدر" فإن فيليبس أبلغ إدارة ليدز يونايتد برغبته في الرحيل إلى مانشستر سيتي الصيف الحالي.

ليدز تعاقد في الصيف الحالي مع راسموس كريستنسن الظهير الأيمن وبرندن أرانسون لاعب الوسط المهاجم من سالسبورج النمساوي.

فيليبس يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، ولعب 234 مباراة مع ليدز يونايتد منذ 2015.

وسجل 14 هدفا وصنع 13 آخرين.

ابن الـ26 عاما كان أحد الركائز الأساسية مع منتخب إنجلترا في يورو 2020 والتي خسرها الأسود الثلاثة في النهائي بركلات الترجيح.

يذكر أن اسم فيليبس ارتبط بمانشستر يونايتد ولكن التقارير الصحفية أكدت أن العداوة بين الشياطين الحمر وليدز يونايتد ستجعل اللاعب لا يفكر في الانتقال.

اقرأ أيضا

الزمالك يطلب نقل القمة

رابطة الأندية ترد على طلب نقل القمة

وزارة الرياضة تحيل طلب الزمالك للرابطة

هدف الأهلي يقترب من النصر

مارك كوكوريا برايتون مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي أولكسندر زينتشنكو
نرشح لكم
ذا أثليتك: إريكسن يحبط مانشستر يونايتد رومانو: بعد رسالته الوداعية.. أكرد على أعتاب الدوري الإنجليزي والإعلان الرسمي قريب فاران: متحمسون للتعرف على المدرب الجديد.. ويجب أن نستعد بقوة لبداية الموسم مارك روكا يغادر بايرن ميونيخ.. ليدز يعلن ثالث صفقاته الصيفية تمت الصفقة الثالثة.. بيسوما ينضم إلى توتنام تمت.. سكاي: ليفربول يوافق على بيع ماني إلى بايرن تمت الصفقة الثانية.. بورتو يعلن انضمام فييرا إلى أرسنال تقرير: سيتي يستعد لتقديم عرضه الأول من أجل ضم ظهير برايتون
أخر الأخبار
المغامرة مستمرة.. مروان صلاح يمر إلى المرحلة الثانية مع بايرن ميونيخ دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - المصري يواجه الجونة.. وإنبي ضد فيوتشر 12 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: إريكسن يحبط مانشستر يونايتد 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - ثلاثي منتخب مصر يقود فيوتشر.. وفييرا يبدأ مشواره بـ شلبي وإيبوكا في هجوم إنبي 22 دقيقة | الكرة المصرية
8 أسماء لاختيار اثنين.. المرشحون لحمل علم مصر في افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط 22 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - أنس جابر تتأهل لنهائي بطولة برلين 23 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - أحمد علاء ظهير أيسر المصري.. وبيكيلي أساسي في وسط الجونة 31 دقيقة | الكرة المصرية
الإسماعيلي يكشف لـ في الجول تفاصيل واقعة "طفل الأهلي" في اختبارات الناشئين 38 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني