"اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟

"دفع اهتمام النادي الأهلي من منطقة الشرق الأوسط، ريال بيتيس لزيادة راتب التشيلي مانويل بيليجريني بنسبة 20%"، هكذا بدأ تقرير صحيفة "آس" الإسبانية.

لم يُحدد التقرير أي أهلي من منطقة الشرق الأوسط الذي يتفاوض مع المدرب السابق لريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية استعانت بتقرير من وسائل الإعلام التشيلية، وبالأخص "latercera"، بشأن بقاء بيليجريني في ظل العروض المقدمة له من نادي في الشرق الأوسط وإيفرتون الإنجليزي.

التقرير التشيلي أوضح أن التشيلي الذي جدد تعاقده بنهاية العام الماضي مع الفريق الأندلسي حتى 2025 يأمل في الإبقاء على مدربه بزيادة راتبه من 5.7 مليون يورو إلى 7 ملايين يورو.

ويدرس الأهلي السير الذاتية لتعيين مديرا فنيا خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وحسبما كشف FilGoal.com في وقت سابق، حدد الأهلي 3 معايير من أجل اختيار مدربه الجديد، وكذلك كشف أبرز الأسماء المرشحة (طالع من هنـــــــــــــــــا).

إذا من النادي الأهلي الذي ربما يحاول ضم المدرب الفائز بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم المنقضي؟

الأهلي المصري

حسبما علم FilGoal.com فأن البرتغالي روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق من ضمن المرشحين، لكن عائق الراتب هو ما يفصله عن تدريب الأهلي.

خاصة أنه رفض عرضا برازيليا وآخر من الخليج بسبب نفس الأمر.

ومع الراتب المذكور في التقرير التشيلي، فأن الأهلي ربما يكون بعيدا عن المدرب التشيلي.

شباب الأهلي دبي

الفريق الإماراتي تعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم والذي يخوض ثاني تجاربه الخليجية بعدما قاد الهلال الموسم الماضي وقاده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

جارديم وقع على عقود تدريب الفرسان الأسبوع الماضي ودون الإفصاح عن مدة انتهاء التعاقد.

بالتالي ستكون وجهة غير محتملة للمدرب التشيلي.

الأهلي القطري

جدد الفريق القطري تعاقده مدربه المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش لمدة موسم واحد فقط الأسبوع الماضي، ليواصل مشواره مع الفريق للموسم الثالث على التوالي.

وهو ما يجعل الوجهة القطرية مستبعدة أيضا عقب التجديد لمدرب الزمالك السابق.

أهلي جدة

الأوروجوياني روبرت سيبولدي لديه مهمة صعبة وهي الهروب من الهبوط في الدوري السعودي.

أهلي جدة يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة وعلى بعد نقطة من مراكز الهبوط قبل جولتين على نهاية الموسم.

المدرب الذي تولى المهمة في مارس الماضي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يُحدد بعد الفريق السعودي استمرار الأوروجوياني أو رحيله بنهاية تعاقده.

مسيرة المدرب التشيلي

التشيلي البالغ 68 عاما يمتلك مسيرة تدريبية حافلة بدأت من ثمانينيات القرن الماضي، مع أونيفرسيداد دي تشيلي ثم بالستينو وأوهينجز وأوينفرسيداد كاتوليكا.

ثم خاض تجارب أرجنتينية بقيادة سان لورينزو وريفر بليت.

الغواصات الصفراء كانت بداية مشواره الأوروبي وخلال 5 مواسم، استطاع في قيادة الفريق للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2006 كأفضل إنجاز آنذاك في تاريخ فياريال.

ثم بدأ مشروع جلاكتيكوس ريال مدريد في حقبته الثانية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وكاكا واستمر لموسم واحد فقط 2009-2010.

قاد بعدها مالاجا لأفضل فتراته تاريخيا بالكرة الإسبانية ودوري أبطال أوروبا، ثم مانشستر سيتي محققا 3 ألقاب.

خاض تجربة في الصين مع هيبي تشيانا فورتشين ثم عاد لإنجلترا مجددا من بوابة وست هام يونايتد.

ويتولى حاليا تدريب ريال بيتيس من 2020 وبعقد يمتد لـ 3 سنوات.

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