"يويفا" يعاقب ليوناردو ويتجاهل الخليفي في أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوباتها بشأن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتم معاقبة ليوناردو المدير الرياضي السابق لنادي باريس سان جيرمان بالإيقاف لمباراة واحدة.

ولم تصدر أي عقوبة بحق القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، المشارك في الأحداث بحسب تقرير الحكم وما نقلته وسائل الإعلام.

جاء ذلك على خلفية أحداث غرف الملابس في ملعب سانتياجو بيرنابيو، حيث ذهب ليوناردو بصحبة ناصر الخليفي رئيس النادي -وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسبانية- للاعتراض على قراراتهم في المباراة.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن الخليفي فقد أعصابه بنهاية المباراة التي شهدت إقصاء مفاجئ لفريق العاصمة الفرنسية.

وروت الصحيفة أن القطري نزل في مزاج سيئ للغاية، يبحث عن غرفة ملابس الحكم داني ماكيلي.

وذكر تقرير الحكم ما يلي:

"رئيس باريس سان جيرمان ومديره الرياضي أظهرا سلوكا عنيفا وحاولا دخول غرفة ملابس الحكام. حين طالبهما الحكم بالرحيل كان ردهما سد مدخل الباب، وضرب الرئيس راية أحد الحاضرين متعمدا ليحطمها".

وقالت مونيكا مارشانتي التي حضرت الواقعة وطلبت المساعدة لتهدئة الخليفي: "لم يكن ما حدث مرضيا على الإطلاق

وقال خافيير هيرايز صحفي كادينا سير أن أحد موظفي مدريد سجل الواقعة عبر هاتفه، فلاحظه الخليفي وضرب الهاتف من يده مهددا إياه: "سأقتلك".

في النهاية أرسل باريس سان جيرمان موظفا للاعتذار إلى الحكام وريال مدريد.

يذكر أن باريس فاز ذهابا بهدف دون رد في حديقة الأمراء، ثم تقدم في الشوط الأول للإياب بهدف أيضا، قبل أن يقلب ريال مدريد الطاولة ويسجل 3 أهداف، ليتأهل ويواصل مشواره حتى حقق اللقب في النهاية.

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