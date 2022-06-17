عودة يرفع "لوحة الحكم الرابع".. الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون

تعادل الإسماعيلي مع ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة لقطة غريبة في دقائقها الأخيرة، حين ركض محمد عودة مدرب المقاولون العرب ليمسك بلوحة عرض الأرقام الخاصة بالحكم الرابع.

كان ذلك طلبا لإجراء التبديلات، ليعود حكم الساحة أمين عمر ويرفع الإنذار في وجه عودة، قبل أن يجري المدرب تبديليه، وسط ضحكات ظاهرة على وجه أحمد علي مهاجم الفريق، الذي حل رفقة فادي نجاح على حساب أحمد الشيمي وباسم علي في الدقيقة 91.

محمد الشامي يقود هجوم الدارويش، ومدبولي وعبد الحكيم أساسيان. وعلى الجانب الآخر، لويس إدوارد على مقاعد البدلاء وأمادو نياص يقود هجوم المقاولون.#في_الدوري pic.twitter.com/gyUILiPCa9 — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2022

شوط خامل

أولى المحاولات الخطرة أتت لصالح الدراويش في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة من أحمد مدبولي وضعت وجيه عبد الحكيم في وضعية انفراد بالمرمى ليسدد كرة أمسك بها الحارس حسن شاهين.

وفي الدقيقة 39 توقفت المباراة لعلاج حسن الشامي لاعب المقاولون.

وسدد وجيه عبد الحكيم في الدقيقة 42 كرة من خارج المنطقة ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 44 حاول محمد مجلي لصالح المقاولون داخل المنطقة، ولكن تصدى لها الحارس محمد فوزي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الإخفاق السادس

ومع بداية الشوط الأول شارك عبد الرحمن مجدي بدلا من وجيه عبد الحكيم في صفوف الدراويش، فيما حل أحمد عبد العزيز بدلا من حسن الشامي.

وفي الدقيقة 60 أجرى محمد عودة مدرب المقاولون تبديلين بنزول أحمد مصطفى ولويس إدوارد بدلا من محمد بيومي وكريم مصطفى.

وحاول عصام صبحي برأسية في الدقيقة 64 بعد عرضية من أحمد مدبولي، ولكن تصدى لها الحارس حسن شاهين.

وفي الدقيقة 75 أتى عمر الوحش بدلا من محمد مخلوف في صفوف الإسماعيلي، فيما حل عماد فتحي على حساب أحمد عفيفي.

وسدد عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 80 ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى، فيما تلاه أحمد مصطفى بتسديدة تألق شاهين في إبعادها في الدقيقة 83.

لقطة طريفة شهدتها مباراة المقاولون والإسماعيلي👀 محمد عودة حاول استعجال الحكم الرابع في إجراء تبديلات فريقه. مدرب المقاولون ركض مسرعا للوحة التغييرات وأمسك بها بغضب اعتراضا على تأخر الحكم الرابع في إجراء التغيير. حكم اللقاء ذهب لـ عودة وأشهر له البطاقة الصفراء بسبب ما فعله.🟨 pic.twitter.com/t4rE8QecVY — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2022

وأخيرا طالب الإسماعيلي بركلة جزاء في الدقيقة 95 إثر لمسة يد على محمود عبد العزيز، ليراجع الحكم تقنية الفيديو ويرفض احتسابها.

بذلك يفشل الإسماعيلي في الفوز على المقاولون للمباراة السادسة على التوالي، بواقع 3 تعادلات و3 هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر المؤدي للهبوط بـ 19 نقطة من 21 مباراة، فيما يعلوه المقاولون بفارق الأهداف ونفس عدد النقاط والمباريات في المركز الخامس عشر.

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