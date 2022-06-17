عودة يرفع "لوحة الحكم الرابع".. الإسماعيلي يتعادل مع المقاولون

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي × المقاولون

تعادل الإسماعيلي مع ضيفه المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة لقطة غريبة في دقائقها الأخيرة، حين ركض محمد عودة مدرب المقاولون العرب ليمسك بلوحة عرض الأرقام الخاصة بالحكم الرابع.

كان ذلك طلبا لإجراء التبديلات، ليعود حكم الساحة أمين عمر ويرفع الإنذار في وجه عودة، قبل أن يجري المدرب تبديليه، وسط ضحكات ظاهرة على وجه أحمد علي مهاجم الفريق، الذي حل رفقة فادي نجاح على حساب أحمد الشيمي وباسم علي في الدقيقة 91.

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شوط خامل

أولى المحاولات الخطرة أتت لصالح الدراويش في الدقيقة 14 بعد تمريرة رائعة من أحمد مدبولي وضعت وجيه عبد الحكيم في وضعية انفراد بالمرمى ليسدد كرة أمسك بها الحارس حسن شاهين.

وفي الدقيقة 39 توقفت المباراة لعلاج حسن الشامي لاعب المقاولون.

وسدد وجيه عبد الحكيم في الدقيقة 42 كرة من خارج المنطقة ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 44 حاول محمد مجلي لصالح المقاولون داخل المنطقة، ولكن تصدى لها الحارس محمد فوزي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الإخفاق السادس

ومع بداية الشوط الأول شارك عبد الرحمن مجدي بدلا من وجيه عبد الحكيم في صفوف الدراويش، فيما حل أحمد عبد العزيز بدلا من حسن الشامي.

وفي الدقيقة 60 أجرى محمد عودة مدرب المقاولون تبديلين بنزول أحمد مصطفى ولويس إدوارد بدلا من محمد بيومي وكريم مصطفى.

وحاول عصام صبحي برأسية في الدقيقة 64 بعد عرضية من أحمد مدبولي، ولكن تصدى لها الحارس حسن شاهين.

وفي الدقيقة 75 أتى عمر الوحش بدلا من محمد مخلوف في صفوف الإسماعيلي، فيما حل عماد فتحي على حساب أحمد عفيفي.

وسدد عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 80 ولكن مرت الكرة بعيدا عن المرمى، فيما تلاه أحمد مصطفى بتسديدة تألق شاهين في إبعادها في الدقيقة 83.

وأخيرا طالب الإسماعيلي بركلة جزاء في الدقيقة 95 إثر لمسة يد على محمود عبد العزيز، ليراجع الحكم تقنية الفيديو ويرفض احتسابها.

بذلك يفشل الإسماعيلي في الفوز على المقاولون للمباراة السادسة على التوالي، بواقع 3 تعادلات و3 هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر المؤدي للهبوط بـ 19 نقطة من 21 مباراة، فيما يعلوه المقاولون بفارق الأهداف ونفس عدد النقاط والمباريات في المركز الخامس عشر.

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