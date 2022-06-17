محامي الدوري الإسباني: تقديم دعوة في القضاء الفرنسي لمنع المصادقة على عقد مبابي مع سان جيرمان

سيقدم الدوري الإسباني دعوة قضائية أمام القضاء الفرنسي لمنع المصادقة على عقد كيليان مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان، معتبرا أنه "غير قانوني" لأنه ينتهك قواعد اللعب المالي النظيف.

أدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي بمخالفة قواعد اللعب النظيف على خلفية تجديد تعاقد كيليان مبابي. (طالع التفاصيل)

وسيقيم المحامي الفرنسي الدعوة القضائية خوان برانكو بحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية.

وإذا لم يتخذ القاضي الفرنسي قرارا في صالح الدوري الإسباني، فسيتم تقديم طلب للمفوضية الأوروبية ولم يمكن استبعاد رفع دعوى في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقال برانكو في مؤتمر صحفي نظمه اليوم في أحد فنادق باريس: "نبحث عن قرار جديد مثل قانون بوسمان والذي حرر سوق الانتقالات عام 1995، ما نريده الآن تنظيم السوق وأن تتوسع القواعد المالية للرابطة الإسبانية في جميع أنحاء أوروبا، لإنها صارمة للغاية".

وأوضح برانكو أن المبادرة القانونية الأولى ستكون مطالبة أميلي أوديا كاستيرا وزير الرياضة الفرنسي، بإلغاء الموافقات التعاقدية لجميع لاعبي باريس سان جيرمان الموقعة اعتبارا من 25 يونيو 2021 هو تاريخ آخر عملية تفتيش أجرتها السلطات الفرنسية.

وهو ما يشمل عقد مبابي الجديد والذي يكلف الفريق الباريسي 500 مليون يورو على مدار 3 سنوات، وأيضا عقد ليونيل ميسي الذي وقعه في أغسطس من العام الماضي.

وشدد برانكو: "اليوم، لا يمكن لمبابي اللعب مع باريس سان جيرمان. نحن نعلم أنه سيكون من الصعب الفوز بالقضية في القضاء الفرنسي، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه طلب منه البقاء".

وأكمل أن "باريس سان جيرمان المملوك لصندوق ثروة سيادي قطري منذ 11 عاما ينتهك قواعد المنافسة الحرة التي تحكم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".

وقال برانكو: "كان من المخطط أن يستفيد باريس سان جيرمان هذا الموسم 180 مليون يورو في مبيعات اللاعبين لتحقيق التوازن المالي، لكن باع لاعبا واحدا فقط مقابل 7 ملايين، وعلاوة على ذلك قام بتجديد مبابي".

واستنكر المحامي "تضارب مصالح" بين الدوري الفرنسي ودولة قطر، متهما السلطات الفرنسية بتفضيل باريس سان جيرمان بتأجيل تطبيق قواعد "اللعب المالي النظيف"، لأن البطولة الفرنسية تعتمد -في رأيه- على أموال قطرية.

ووجه المحامي الذي يمثل الرابطة الإسبانية اتهاما آخر أكثر تعقيدا وغير مباشر. وقال إن استثمارات قطر الضخمة في النادي الفرنسي تجبر قطر على رفع سعر الغاز الذي تبيعه إلى أوروبا، قائلا: "أموال قطر ليست سحرية كما قد تعتقد، ما أنفقه مبابي يدفعه كل منا كمستهلك للكهرباء".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها الليجا هذه الممارسات إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي عامي 2017 و 2018 قدم مذكرات موجزة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لانتهاكهما اللعب المالي النظيف المالي، وأدى ذلك إلى عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد "ناديي الدولة"، على الرغم من إلغائها لاحقًا بسبب قرارات غريبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

الشكاوى من الليجا، وكذلك التصريحات التي قدمها اتحاد الأندية الإسبانية في الآونة الأخيرة في هذا الصدد، تستند إلى بيانات وتحليل لحسابات مدققة لهذه الأندية".

وتم تجديد تعاقد مبابي مع سان جيرمان لمدة 3 سنوات، لينتهي في صيف 2025.

وبدأ باريس سان جيرمان حملته الترويجية للخبر الأبرز في سوق انتقالات الصيف بفيديو يظهر مبابي وهو يقول: "هنا باريس".

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