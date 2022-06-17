تمت الصفقة الثانية.. بورتو يعلن انضمام فييرا إلى أرسنال

أعلن بورتو البرتغالي رسميا توصله لاتفاق مع أرسنال على انتقال لاعبه فابيو فييرا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار بيان بورتو عبر موقعه الرسمي إلى أن الاتفاق ينص على انتقال فييرا مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

ولكن لم يعلن أرسنال حتى الآن بشكل رسمي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.

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ويستطيع اللاعب البرتغالي صاحب الـ22 عاما اللعب كصانع ألعاب وجناح أيسر ومهاجم.

وبذلك يكون أرسنال حسم رسميا ثاني صفقاته للموسم الجديد بعد الجناح البرازيلي الشاب ماركينيوس القادم من ساو باولو.

وشارك فييرا خلال الموسم الماضي مع بورتو في 39 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 16 آخرين.

وسيتواجد فييرا بذلك في الجولة التحضيرية لأرسنال استعدادا للموسم الجديد حيث سيلاقي نورنبيرج الألماني وإيفرتون ثم إشبيلية.

وسيبدأ أرسنال موسمه في الخامس من شهر أغسطس المقبل بملاقاة كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك.