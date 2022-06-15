الاتحاد الإسباني يعلن ملاحقة سان جيرمان قضائيا لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

أدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي باريس سان جيرمان ورئيسه ناصر الخليفي بمخالفة قواعد اللعب النظيف على خلفية تجديد تعاقد كيليان مبابي.

ورفع خافيير تيباس رئيس الاتحاد الإسباني شكواه هذه المرة إلى المحكمة العليا في فرنسا ولم يكتف فقط بتوجيه التهمة في محاكم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانا يدين فيه انتهاكات النادي، جاء كالآتي:

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"تقدم الاتحاد الإسباني هذا الأسبوع بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد باريس سان جيرمان لينضم إلى فريق آخر وهو مانشستر سيتي. هذه الأندية تنتهك باستمرار لوائح اللعب النظيف المالي الحالية، هذه الممارسات تضر بجميع الأندية والبطولات الأوروبية، وتعمل فقط على تضخيم السوق بشكل مصطنع.

ويدرك لا ليجا أن التمويل الذي تحصل عليه هذه الأندية يتم إما من خلال الضخ المباشر للأموال أو من خلال عقود الرعاية والعقود التي لا تتوافق مع ظروف السوق من الناحية الإقتصادية.

في أبريل الماضي، تقدمنا إلى الاتحاد الأوروبي بشكوى ضد مانشستر سيتي وخلال الأسبوع الماضي قدمنا في باريس سان جيرمان، وفي الأيام القادمة سنواصل تقديم الشكاوي بعد

بالإضافة إلى ذلك، تعاقد الاتحاد الإسباني مع مكاتب محاماة في فرنسا وسويسرا، بهدف اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية أمام الهيئات الفرنسية المختصة والاتحاد الأوروبي وذلك من أجل دراسة التعارض المحتمل المرتبط بـ ناصر الخليفي بسبب أدواره المختلفة في باريس سان جيرمان والاتحاد الأوروربي وبي إن سبورتس.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها الليجا هذه الممارسات إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفي عامي 2017 و 2018 قدم مذكرات موجزة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي لانتهاكهما اللعب المالي النظيف المالي، وأدى ذلك إلى عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد "ناديي الدولة"، على الرغم من إلغائها لاحقًا بسبب قرارات غريبة من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

الشكاوى من الليجا، وكذلك التصريحات التي قدمها اتحاد الأندية الإسبانية في الآونة الأخيرة في هذا الصدد، تستند إلى بيانات وتحليل لحسابات مدققة لهذه الأندية".

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