بعد رحيل إيهاب جلال.. أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21
الجمعة، 17 يونيو 2022 - 01:16
كتب : FilGoal
رحل إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بعد 65 يوما من تعيينه مديرا فنيا
ولا يعد جلال صاحب أقصر مدة زمنية لتدريب منتخب مصر
طالع أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21 من هنــــــــــــــــــــــــــا.
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