بعد رحيل إيهاب جلال.. أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 01:16

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - مران منتخب مصر في كوريا

رحل إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بعد 65 يوما من تعيينه مديرا فنيا

ولا يعد جلال صاحب أقصر مدة زمنية لتدريب منتخب مصر

طالع أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21 من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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منتخب مصر إيهاب جلال أقصر المدد التدريبية لمدربي منتخب مصر في القرن الـ 21
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