حمد إبراهيم: ما حدث مع إيهاب جلال يوضح مدى ضعف اتحاد الكرة.. لا نحب "المحترمين"

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع منتخب مصر

شن حمد إبراهيم المدير الفني السابق للإسماعيلي هجوما لاذعا على اتحاد الكرة عقب إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر.

وتحدث حمد إبراهيم لقناة "تن" قائلا: "إيهاب جلال لم يتخذ قرارت كبيرة لأنه لم يحصل على الوقت من الأساس".

وواصل المدرب الذي عمل مساعدا لإيهاب جلال في مصر للمقاصة والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز حديثه "إقالة إيهاب جلال تظهر مدى ضعف اتحاد الكرة وليس قوته لأنهم اختاروا رجلا يفاوضونه منذ 3 سنوات ومن المستحيل أن تحكم عليه خلال 15 يوما".

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وواصل "خاض إيهاب مباراتين رسميتين ونحن في نهاية موسم وهناك العديد من اللاعبين بدأوا فترة الراحة بعد نهاية الموسم، فيما كان يعاني لاعبو الأهلي من الإجهاد والحالة النفسية السيئة جراء خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأردف "ومحمد صلاح خسر نهائي أبطال أوروبا كذلك ومع كثرة الإصابات مثل محمد عبد المنعم وأحمد فتوح، كل تلك الظروف كانت ضده".

وأكمل "حينما أتحدث مع نفسي أشعر أن هناك شيء يدار لجعل إيهاب جلال يظهر بشكل غير جيد".

وواصل "يقولون إن إيهاب جلال يتحلى بالهدوء ليس معنى ذلك أنه يجب أن يتحلى بالغضب ويسب الجميع ليكون جيدا".

وعن قول أحد أعضاء اتحاد الكرة إن إيهاب جلال ليس على قدر تدريب المنتخب أجاب حمد إبراهيم "هذا ليس صحيحا لقد درب الزمالك وهو نادي كبير ودرب بيراميدز واسألوا اللاعبين عن عمله".

وأضاف "لقد تعرض إيهاب جلال لهجوم غير طبيعي قبل أن يبدأ عمله حتى، ما حدث إهانة لجميع الرياضيين أنت تتسبب في جعل المدرب المصري سلعة رخيصة".

وأكمل "إيهاب جلال بدأ من الصفر في الدرجة الثالثة وكان يعمل دائما لتطوير نفسه ولكن بعض الأشخاص لا يحبون الخير للآخرين نتحدث عن المدربين الأجانب بأفضل شكل حتى لو يرتكب الأخطاء".

وعن شعور إيهاب جلال حاليا قال: "إيهاب يشعر بالضيق ولكنه ليس مندفعا، وما حدث من إقالته قبل لقاء كوريا الجنوبية على الهواء مباشرة يظهر مدى ضعف اتحاد الكرة".

وشدد "لم يدافع أي شخص عن إيهاب جلال ما حدث فضيحة يقولون هو يلعب كرة جميلة، ماذا تعني الكرة الجميلة؟ هل هو ساحر ليغير كل شيء سريعا ويلعب الكرة الجميلة؟".

وأكمل "مشكلتنا أننا لا نعرف ماذا نريد وليس لدينا خطة".

وأتم حمد إبراهيم حديثه "مشكلتنا إننا لا نحب المحترمين أو الذين يتحلون بالهدوء لأننا نعتقد أنهم ضعاف الشخصية وإيهاب جلال رجل يتخذ قرارات كبيرة وحدثت من قبل".

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