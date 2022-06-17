تمت الصفقة الثالثة.. بيسوما ينضم إلى توتنام

الجمعة، 17 يونيو 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

بيسوما - توتنام - برايتون

أعلن توتنام ضم يفيس بيسوما بشكل رسمي إلى صفوفه قادما من برايتون خلال سوق الانتقالات الحالية.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عقدا لمدة 4 سنوات أي حتى 2026.

وحسبما أفاد فابرزيو رومانو الصحفي في "سكاي" في وقت سابق أن الاتفاق قد أتم على انضمام اللاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

بيسوما هو الصفقة الثالثة لتوتنام للموسم المقبل بعد التعاقد مع كل من إيفان بيريزيتش وفريسر فورستر.

وشارك الدولي المالي مع برايتون خلال الموسم الماضي في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة آخرين.

من هو بيسوما؟

Yves Bissouma

بدأ يفيس مسيرته الكروية مع نادي ماجستيك في بوركينا فاسو قبل أن ينضم إلى الفريق المالي ريال باماكو، وفي مارس 2016 انتقل إلى الدوري الفرنسيمن بوابة ليل وشارك معهم في 55 مباراة وسجل أربعة أهداف.

في يوليو 2018، وقع مع برايتون وظهر لأول مرة في الشهر التالي، سجل هدفه الأول في الدوري يوليو 2020، ورشح لجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى مدار أربعة مواسم رفقة برايتون شارك بيسوما في 123 مباراة في جميع المسابقات، سجل ستة أهداف وفي موسم 2021/22 ساعدهم على احتلال المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر إنجاز في تاريخ النادي.

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