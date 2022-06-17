تمت.. سكاي: ليفربول يوافق على بيع ماني إلى بايرن

وافق ليفربول على بيع لاعبه ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الجمعة أن بايرن سيدفع لليفربول 32 مليون يورو بالإضافة لـ8 ملايين أخرى كحوافز.

وأوضح التقرير أن ليفربول أراد ضم داروين نونيز قبل موافقته على بيع ماني إلى بايرن وهو ما حدث بالفعل بعدما نجح في جلب مهاجم بنفيكا السابق رسميا.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات والعامل في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن ماني لديه اتفاق بالفعل مع بايرن على عقد مدته ثلاث سنوات.

وأوضح رومانو أن الفحص الطبي لماني سيقام خلال الأيام المقبلة.

وانضم ماني إلى ليفربول قادما من ساوثامبتون في عام 2016 وخاض مع الفريق 269 مباراة سجل خلالهم 120 هدفا وصنع 48 آخرين.

وتوج ماني مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

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