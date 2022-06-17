حازم إمام يوضح حقيقة المفاوضات مع كيروش.. ومحاسبة المخطئ في أزمة نهائي دوري الأبطال

تحدث حازم إمام عضو اتحاد الكرة المصري عن أليات اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وكذلك اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي، والاقتراب من تعيين خبير تحكيم أجنبي.

وأعلن اتحاد الكرة اليوم عدة قرارات أبرزها توجيه الشكر لإيهاب جلال وجهازه الفني بالكامل من تدريب منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وقال حازم إمام: "اعتذرنا عما حدث، سأتولى مع محمد بركات الأمور الفنية، سيكون لدينا الصلاحيات في كل الفنيات وباقي الأعضاء يدعمون كل قراراتنا ونتناقش ومنها تخرج أراءً جديدة، والأمور الإدارية ستكون مع باقي الأعضاء".

وأضاف "عودة كيروش لقيادة المنتخب؟ البرتغالي قدم عملا كبيرا في فترة قصيرة جدا مع المنتخب وهو من المدربين المهمين، هو اسم مطروح وتواصلنا معه عن طريق وسطاء لتدريب المنتخب ولم يرد بشكل قاطع، وحلمي مشهور من يتولى التفاوض معه".

وأكمل "إذا لم يوافق كيروش على تدريب المنتخب، بالتأكيد هناك من يتمنى تدريب منتخب مصر، والأصلح هو من سيتولى المسؤولية".

وردا على إمكانية الاعتماد على مدرسة كروية تدريبية محددة أجاب قائلا: "ليس شرطا أن من ينجح في مكان سينجح في آخر، ندرس السير الذاتية والطموح وهل حقق نجاحات إذا كان مدربا شابا، وإذا كان مدربا مخضرما ننظر إلى أسماء الفرق والمنتخبات والنجاحات التي حققها".

وأردف "تعيين مدرب شاب لمنتخب مصر؟ حسب السيرة الذاتية، المدرب الشاب لديه مستقبل لكن سيكون هناك شكوك حوله في مصر، وربما تجد اسم مدرب كبير يريد تدريب المنتخب، وكل مدرب مختلف عن الآخر وسنعرض الأمر في النهاية على مجلس الإدارة لاختيار الأنسب".

وعن إمكانية عودة الأرجنتيني هيكتور كوبر لتدريب المنتخب قال: "سبق له العمل معنا ويقترب من كيروش كثيرا في الالتزام والانتظام".

وهل يكون باتريس بوميل –المدرب السابق لكوت ديفوار- مرشحا لتدريب المنتخب نظرا لعمله في إفريقيا أجاب إمام قائلا: "التدريب في إفريقيا بمثابة خيار إضافي لإمكانية قيادة المنتخب"

وأوضح موعد الإعلان عن المدرب الجديد: "سيتم الإعلان عن المدرب حالما نتوصل لاسم مهم، نريده أن يستمر معنا لمدة 4 سنوات ولا نريد الاستعجال، لكن لا أستطيع تحديد موعد معين".

وعن إيهاب جلال: "لم نستطع التواصل مع إيهاب جلال نظرا لسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتواصلنا مع تامر النحاس وكيله وأبلغته بالقرار. وعلى المستوى الإنساني والشخصي متعاطف مع إيهاب جلال جدا، والضغوط عليه كانت كبيرة وكان صعبا أن يستمر، هو من أفضل المدربين وأعتذر له ولم أتمن أن يتواجد في هذا الموقف، كنت أرى الصورة من البداية ولذلك لم أرد تواجد مدرب مصري في ذلك التوقيت".

المدربين الأجانب

ورد حازم إمام على توافر الأموال في اتحاد الكرة للتعاقد مع مدربين أجانب للمنتخب الأول والأولمبي واتحاد الكرة وخبير أجنبي للجنة التحكيم قائلا: "لدينا الكثير من الأموال خارج اتحاد الكرة، لدينا موارد مالية جيدة حتى نهاية العام الجاري ولدينا شركة راعية بين الأفضل في مصر وتجيد التسويق جيدا، درسنا الأمور لمعرفة المصروفات والإيرادات، ووجددنا أن لدينا موارد تستطيع أن تساعدنا في ضم أجانب، اتحاد الكرة المصري كبير في الوطن العربي ويستحق أن نضعه في مكان أفضل".

وقال عن تعيين خبير أجنبي للجنة الحكام: "عصام عبد الفتاح يؤدي عمله بشكل جيد، ويجتهد وأشكره على ما يقدمه، وليس معني استقدام خبير أجنبي أن هذا تقليل من التحكيم المصري، الموسم ينتهي بعد شهر ونصف، ربما يأتي الخبير الأجنبي قبل نهاية الموسم للتعرف على الأجواء، ليبدأ مهمته في الموسم الجديد بمساعدة عصام عبد الفتاح حتى يعتاد على الأجواء، لا أستطيع إعلان اسمه حاليا لأنه لديه تعاقد ساري، لكنني اتفقت معه بعد اجتماع جمعنا عن طريق الفيديو وهو يريد العمل في مصر".

وعن مدرب المنتخب الأولمبي "نريد مدرب عمل من قبل مع تلك الفئة السنية أو منتخبات الشباب والناشئين أو شارك في الأولمبياد وسنحاول ضم مدرب جيد، ونتفاوض مع مدرب في الوقت الحالي، وأتمنى أن يوافق على تولي المهمة".

وهل يمكن الجمع بين أكثر من مدرب للمنتخب الأول والأولمبي من نفس المدرسة التدريبية أجاب: "سنحاول أن يكون هناك 2 من 3 مدربين من نفس المدرسة التدريبية".

وأكمل "أغلب المدربين المساعدين سيكونوا مصريين، نريد تطوير الكرة بدءا من الفئات السنية الأقل والناشئين والأكاديميات التي سنبدأ العمل عليها وأيضا إصدار تراخيص للمدربين، ليس لدينا فكرة المدير الرياضي في أندية كثيرة نريد تطويرها وتطوير الكرة المصرية بشكل عام".

وأردف "ربما يتواجد مدرب مساعد مصري مع مدرب المنتخب الأولمبي لتسهيل الأمور عليه في البداية، شوقي غريب ترك أوراقه وسنعتمد عليها في الفترة المقبلة".

وعن منصب مدير المنتخب المصري قال: "إيهاب جلال أخبرني أنه يريد مدير إداري قوي في الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مباراة غينيا، والفكرة هل يكون لاعب كرة يتولى هذا المنصب؟ ونريد مديرا مثل إيهاب لهيطة وهي الفكرة المطروحة".

دوري المدارس والأكاديميات

وقال حازم إمام: "دوري المدارس؟ مشروع عُرض علينا وعرضناه على وزارة الشباب والرياضة وسيطبق من خلال المدارس والاتحاد الإفريقي (كاف) هو من أدخل هذا المشروع ونريد إعادة منتخب المدراس وحصلنا على الموافقات".

وأضاف "دوري الأكاديميات؟ فعّلنا هذا المشروع من قبل وسنفعّله من جديد، لابد أن يكون لدى الأكاديمية شروط قيد في اتحاد الكرة مثل النادي وأن يكون لها مدير تنفيذي ويتم تقسيم الأكاديميات حسب الأعداد واللاعبين ومن خلال الاتحاد يتم عمل مهرجانات وسنحاول إعادة الأمر مرة أخرى مع وزارة الشباب والرياضة ويكون الاتحاد هو بمثابة المظلة للأكاديميات وفرصة لعرض اللاعبين الصغار على الأندية، خاصة أن بعض الأكاديميات ليس لديها هدف".

وأكمل "الرخص التدريبية؟ منذ 4 سنوات لم نجر أي دورات تدريبية في مصر، تحدثت مع نيلو فينجادا وعبد المنعم"شطة" لإعادة الأمر لأن هناك العديد من المدربين الذين لا يملكون رخصة (أ) وقلائل هم من حصلوا عليها ولم يتواجد أي مدرب مصري في الدورة التدريبية لكاف الأخيرة التي أقيمت في المغرب، وسنخاطب كاف الفترة المقبلة من خلال المدير الفني لاتحاد الكرة".

وردا على ضمان عدم التلويح بالاستقالة مجددا أجاب: "لا أحب الخروج عن الإطار، المجلس يحترم بعضه والكل يساند بعضه ونحاول سويا، نتعلم من بعض ونريد الوصول للأصلح ولا يوجد شيء سينجح دائما وسنحاول الوصول لشيء جيد لا أحد يستهدف الخسارة أو السقوط".

وتابع "نريد أن نكون عند حسن ظنكم، وأخذنا بعض الأراء وبسبب نقد الإعلام غيرنا بعض من قرارتنا".

وأتم قائلا: "تقرير وزارة الرياضة بإدانة اتحاد الكرة في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ أريد التنبيه لشيء هام. ربما يكون حدث خطأ، ومن أخطأ سيحاسب، لكن بالتأكيد هو غير مقصود، والدليل أنه وقت تلقي الخطاب كانت أندية الأهلي، والزمالك، والمصري، وبيراميدز يشاركون في البطولتين. من وصل في النهاية هو الأهلي فكان هو المتضرر، لكن كان يمكن أن يكون فريق مصري آخر بالنهائي ويكون هو المتضرر. بالتالي إن حدث خطأ فبالتأكيد هو غير متعمد. إذا ثبت الخطأ سنحاسب المخطئ ولا نخجل من الاعتذار طبعا".

وحملّت وزارة الرياضة تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

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