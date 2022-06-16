لا ليجا ترد على اتهامات بيريز: لم نضغط على برشلونة وجوان لابورتا من أجل اتفاق CVC

الخميس، 16 يونيو 2022 - 14:24

كتب : FilGoal

لا ليجا

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الاتحاد الإسباني على اتهامات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالضغط على برشلونة لقبول اتفاق CVC.

رئيس ريال مدريد حل ضيفًا على برنامج "التشيرينجيتو" وخرج بمجموعة تصريحات نارية كانت كفيلة بإثارة الرأي العام.

ونشر الاتحاد الإسباني بيانا، جاء كالآتي:

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"لم تضغط رابطة لا ليجا في أي وقت أو بأي شكل من الأشكال على رئيس برشلونة، جوان لابورتا بهدف انضمامه إلى الاتفاق (CVC)".

"في جميع الأوقات، ما تم فعله هو تلبية متطلبات المعلومات المختلفة التي طلبها برشلونة من الرابطة وCVC، وكان ذلك استجابة لاهتمام سابق من النادي".

"كما قلنا من قبل، فإن هذه الاتفاقية حظيت بالمشورة القانونية من قبل شركات دولية هامة، كما تم إجراء تصويت ووافق 38 ناديا من أصل 42 ومستشارا مستقلا على هذه الاتفاقية".

"نأسف لأن فلورنتينو بيريز يشكك مرة أخرى في قدرة اتخاذ القرار واستقلالية بقية رؤساء ومديري أندية لا ليجا".

ماذا قال بيريز؟

قال: "لا أعلم لماذا يقدّم تيباس بلاغات ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، تيباس لا يدعم ريال مدريد، لا أشعر بالدعم. في الواقع لدينا قضية مرفوعة رفقة برشلونة وأتليتك بلباو ضد اتفاق CVC غير القانوني لأنه يخالف مرسوم تسويق الحقوق السمعية والبصرية".

وأضاف "لطالما كانت علاقتنا جيدة (مع الليجا) إلا عندما حاولوا الاستحواذ على حقوقنا البصرية والسمعية لمدة 50 عامًا. أعتقد أن لابورتا تعرض لضغط هائل حتى يوافق على هذا العرض، لكن برشلونة نادٍ جادٍ ولن يتورط في ذلك، إنه نادٍ صاحب مصادر وقد يواجه صعوبات لكنه قادر على الخروج منها".

وتابع "لابد أن أفراد رابطة الدوري الإسباني هم المسؤولين عن برشلونة، لأنهم أحيانا يقولون أنه يستطيع عقد الصفقات وأحيانا لا يستطيع. ريال مدريد وبرشلونة هما أفضل ناديين في العالم. التقليل من برشلونة لأنه يمر بفترة صعبة يبدو لي أمرًا سخيفًا، خصوصًا بالضغط الذي يمارس عليه".

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