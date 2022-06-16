حوار مطول – بيريز: مبابي لم يعد نفس الشخص الذي أردناه.. رئيس فرنسا ضغط عليه

ليس من الصعب التكهن بالمادة التلفزيونية التي قضت أغلب المنازل الإسبانية مساءها في مشاهدتها الأربعاء: فلورنتينو بيريز.

رئيس ريال مدريد حل ضيفًا على برنامج "التشيرينجيتو" وخرج بمجموعة تصريحات نارية كانت كفيلة بإثارة الرأي العام.

بيريز الذي يتحدث نادرًا ولا يعطي الكثير من المقابلات الصحفية، تطرق بشكل مفصل عما حدث مع كيليان مبابي، وانتقد بشدة ضغط إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الذي مارسه عليه.

دعونا نمر إلى نص الحوار الطويل الذي ينقله لكم FilGoal.com...

مرحبًا، كيف حالك؟

"مرحبًا، أنا هادئ، طلبت مني أن أحضر للبرنامج لو فزنا بدوري أبطال أوروبا، وقد أديت بكثير من الترحيب".

هل كانت الرابعة عشر أكثر دوري أبطال استمتعت بها؟

"لقد واجهنا 3 فرق مهمة للغاية وخضنا 3 مباريات سحرية في سانتياجو برنابيو. سنتذكر هذه البطولة مدى الحياة".

هل هذه أفضل مجموعة لاعبين حظي بها ريال مدريد؟

"حتى تفوز يجب أن تتوفر عدة عوامل، وقد توفرت هذا العام. امتلكنا مدربًا جديدًا، ولاعبين شبان. وهم مشجعون لـ ريال مدريد كما قال أنشيلوتي، وهذا يمكن ملاحظته في الملاعب".

هل شعرت أن ريال مدريد ودع البطولة في أي مباراة؟

"لم أعتقد ذلك في أي لحظة".

هل باريس سان جيرمان نادٍ صديق؟

"الكل أصدقاؤنا، كل منافسونا".

هل توجب عليك التنافس مع باريس سان جيرمان للظفر بـ تشواميني؟

"هو قال ذلك. مبابي أراد أن يذهب إلى باريس سان جيرمان وهو أجابه برغبته في القدوم لـ ريال مدريد. تشواميني كان مرغوبا من باريس سان جيرمان وريال مدريد وليفربول على حد علمي".

هل التعاقد مع لاعب رغم المنافسة من أندية مملوكة لحكومات أكثر صعوبة؟

"الأندية المملوكة لحكومات هي مشكلة يجب أن نحلها".

فكرة السوبرليج لا تزال حية؟

"بالطبع. لدينا جلسة في لوكسمبورج قريبًا، سنرى ما سيقولونه. نعتقد أننا لدينا حق تنظيم بطولتنا فيما بيننا. الاتحاد الأوروبي احتكاري، فهو ينظّم ويضع القوانين ويحكم".

هل كنت خائفًا من استبعاد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا؟

"لا، هذا ما قالوه في البداية، لكن لا".

تيباس قدم بلاغا ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، فهل يدعم تيباس ريال مدريد؟

"لا أعلم لماذا يقدّم تيباس بلاغات ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، تيباس لا يدعم ريال مدريد، لا أشعر بالدعم. في الواقع لدينا قضية مرفوعة رفقة برشلونة وأتليتك بلباو ضد اتفاق CVC غير القانوني لأنه يخالف مرسوم تسويق الحقوق السمعية والبصرية".

"لطالما كانت علاقتنا جيدة (مع الليجا) إلا عندما حاولوا الاستحواذ على حقوقنا البصرية والسمعية لمدة 50 عامًا. أعتقد أن لابورتا تعرض لضغط هائل حتى يوافق على هذا العرض، لكن برشلونة نادٍ جادٍ ولن يتورط في ذلك، إنه نادٍ صاحب مصادر وقد يواجه صعوبات لكنه قادر على الخروج منها".

"لابد أن أفراد رابطة الدوري الإسباني هم المسؤولين عن برشلونة، لأنهم أحيانا يقولون أنه يستطيع عقد الصفقات وأحيانا لا يستطيع. ريال مدريد وبرشلونة هما أفضل ناديين في العالم. التقليل من برشلونة لأنه يمر بفترة صعبة يبدو لي أمرًا سخيفًا، خصوصًا بالضغط الذي يمارس عليه".

ماذا حدث مع مبابي؟

"مبابي نقل رغبته للعالم أجمع، حلمه باللعب لـ ريال مدريد. لقد قال ذلك علنًا. أردنا انتدابه في أغسطس الماضي وذلك لم يكن ممكنًا. مر وقت طويل وتوجب أن ننتظر عامًا. أعتقد أن موقفه تغير بسبب الضغط السياسي الذي تعرض له، وكذلك الجانب الاقتصادي. أعتقد أنه اتخذ القرار الأسهل".

"لقد فوجئت برفض مبابي القيام بإعلان رفقة زملائه في منتخب فرنسا. لقد عرضوا عليه ليس فقط قيادة فريق كرة قدم، وإنما قيادة نادٍ كامل. في تلك اللحظة رأينا أنه لم يعد مبابي الذي أردنا جلبه، بل ثمرة الضغط الذي غيّر من أحلامه. لو قام رئيس الجمهورية بمكالمة فتى صغير فهذا سيؤثر عليه. يمكنه أن ينجح في ريال مدريد مثل زيدان وأن يكون فخرًا لرئيس الجمهورية. كرة القدم لعبة جماعية ولدينا عدة قيم لا نرغب في تغييرها".

هل ضغطت عليه والدته؟

"لا أعلم، ولكن لا أعتقد ذلك. أعتقد أن والدته أرادته أن يأتي لـ ريال مدريد لأنه كان حلمه منذ الصغر. لم أتحدث معها. ولكن وصلنا أن الأم لم تكن سعيدة. عندما يتغير الموقف ويتخذ شخص قرارًا فعلينا أن نحترمه. لم يأت لأنه لم يرغب. رأسك يتوقف عن التفكير عندما يضغط عليك الجميع في عمر الثالثة والعشرين".

لماذا لم توقع معه عقدًا؟

"لأن ذلك غير ممكن، لم نفعل ذلك حتى لا نضر مبابي. لم أكن قادرًا على التصريح علنًا أنه أراد التفاوض مع ريال مدريد. مشجعو ريال مدريد شعروا بالإحباط، لكن مبابي الذي أراد القدوم إلى ريال مدريد لم يعد هذا مبابي الذي جدد عقده".

هل لا تزال تعتقد أنك سترى مبابي في ريال مدريد؟

"لا، لأن ذلك مبابي ليس نفس مبابي، لقد تغيّر. الحياة تغيّر الإنسان، أعتقد أنه ارتبك لأنه شاب للغاية. أتمنى له الأفضل، لا أضمر له أي سوء، لكني صدقت بشأن حلمه.

هل تحدثت معه مرة أخرى؟

"لقد أطلعني على قراره في رسالة وأنا تمنيت له التوفيق، لكننا في تلك اللحظة لم نكن مهتمين به من الأساس. لا يوجد لاعب في تاريخنا فوق ريال مدريد. لن نفعل أي استثناء قد يعرض أسلوب إدارتنا للخطر".

هل انتظار مبابي تسبب في عدم التعاقد مع هالاند؟

"ليس للأمر أي علاقة. لدينا أفضل مهاجم في العالم، وفي تلك اللحظة لم يكن هناك منافسة مع هالاند. أعتقد أننا نملك فريقا كبيرًا".

أنشيلوتي قال لك "شكرًا لإحضاري"

"لم يظهر صوتي في الفيديو، لكني رددت عليه وقلت: شكرًا لأنك أتيت. لقد قام بعمل مميز. إدارة قائمة من 25 لاعبًا أمر صعب، الأجواء رائعة هذا الموسم. بينتوس والجميع كانوا رائعين، كان موسمًا للذكرى".

ما رأيك في مستوى لوكا مودريتش وكريم بنزيمة؟

"مودريتش وبنزيمة مخضرمان. هناك مثال من مباراة مانشستر سيتي عندما خرج المخضرمون وكانوا يدعمون من دكة البدلاء اللاعبين الصغار. هذا التواصل بين المخضرمين والشبان والجمهور كان سحريًا".

كيف أتى بنزيمة لـ ريال مدريد؟

"بنزيمة أتى إلى ريال مدريد ركضًا. كان خجولًا للغاية لأنه كان يبلغ 20 عامًا، ذهبت إلى منزله".

"وقت الجالاكتيكوس كنا نعاني من وضع اقتصادي سيئ وتوجب علينا أن نضرب الطاولة. خلقنا جوًا مناسبًا لاستقدام الرعاة. احتجنا إلى المال والمشكلة أن دخل ريال مدريد كان قليلًا".

"سنحاول تجديد عقد فينيسيوس، لكنه دائمًا يقول نفس الشيء: لا أريد الرحيل عن ريال مدريد".

هل طلب أي مدرب رحيل فينيسيوس جونيور؟

"لم يخبرني أي مدرب برغبته في التخلي عن فينيسيوس، أعتقد أنه سيفوز بالكرة الذهبية. ريال مدريد مكان ملائم للاعبين الكبار وفينيسيوس لاعب كبير، يجب فقط أن يتحلى بالصبر. والتالي في التلؤلؤ سيكون رودريجو".

"تحدثنا مع فينيسيوس عندما بلغ 16 عاما. حضر إلينا في الثامنة عشر ولعب مع الكاستيا، ليس نفس فينيسيوس الذي نعرفه الآن، لقد تطور كل عام".

متى يصير ملعب سانتياجو برنابيو جاهزًا؟

"الأعمال في سانتياجو برنابيو ستنتهي تقريبًا خلال عام، بنهاية الموسم المقبل. الحرب (الروسية الأوكرانية) أثّرت على مستويين: قلة المواعد الخام وزيادة الأسعار، لكننا سنحل المشكلة".

"لا أعلم سبب عدم حضور كريستوبال سوريا اليوم. أرجو ألا يعتقد المشاهدون أنني منعت حضوره، فلتحضرونه على الهاتف الآن".

هل يقدر برشلونة على ضم روبيرت ليفاندوفسكي؟

"أعتقد أن برشلونة قادر على التعاقد مع ليفاندوفسكي، لكنه ليس لاعبًا حرًا، يجب أن يتفاوضوا مع بايرن ميونيخ. ودعنا مارسيلو بالدموع، إنهم بشر، ولكني لا أشعر بالسعادة عندما يغادر لاعب ويحضر لأحد الفرق. كل ما هو جيد للدوري الإسباني وريال مدريد وبرشلونة سينعكس بالإيجاب علينا جميعًا".

هل هاجمت من قبل ناديًا إسبانيًا؟

"لم أتورط في أزمة أبدًا مع حكم، مع لاعب، مع رئيس نادٍ آخر. لم أتورط في أي شيء مع أي أحد، ذلك سيشعرني بالعار، أنا مؤمن بقيم ريال مدريد. الندية على أقصاها، لكن أيضًا يجب أن نتحلى بالاحترام".

هل آلمك عدم قدوم مبابي على المستوى الشخصي أكثر أم الاحترافي؟

"أكرر أن مبابي غيّر رأيه بسبب الضغط، ليس طبيعيًا أن يهاتفك رئيسان للجمهورية، عمدة باريس، هذا لا يمكن احتماله، أتمنى له التوفيق، إنه لاعب عظيم ومن المؤكد أنه سيمتع الكثيرين".

ما رأيك في عدم قيام أتليتكو مدريد بممر شرفي لـ ريال مدريد؟

"كل نادٍ لديه عاداته، وأنا لم أعترض أبدًا على ذلك".

هل حصلتم على تفسيرات بشأن أحداث نهائي باريس؟

"العالم أجمع يشعر بالألم لما حدث في نهائي باريس، لا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا في الحياة. خاطبنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والحكومة الفرنسية. لقد ألقوا باللوم على جمهور ليفربول، لكن جمهور ريال مدريد عانى من نفس الاعتداءات والسرقات والعنف. لماذا تم اختيار هذا المكان. كلنا نعرف أن تلك المنطقة في حاجة إلى إجراءات أمنية. لم يخبرونا بأي شيء. فليخبرونا لماذا اختاروا باريس وسان دوني. بين مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ16 اختاروا باريس لاستضافة النهائي والبعض يعتقد أن هذا الاختيار جاء لأنهم اعتقدوا أن باريس سان جيرمان سيقصي ريال مدريد".

هل أثر العرض المادي على مبابي ودفعه لاتخاذ هذا القرار؟

"لا نعرف القيمة المادية لتجديد عقد مبابي، لكني أعتقد أن الضغط الذي أثّر عليه أكثر كان السياسي، أكثر من المال والسيطرة الرياضية. لقد مر بوقتٍ صعب. عندما يدخل شخص موقفًا من الذعر فإنه يحاول الخروج بأسرع وقت. لا أستوعب أن يقوم الملك على سبيل المثال بمكالمة لاعب إسبانيا للمطالبة ببقائه".

"قطر وفرنسا أدارتا الموقف، شيء لم أره منذ قدومي هنا عام 2000، أن يقوم رئيس جمهورية بمكالمة لاعب. يمكن أن تكون لاعبًا عالميًا وكبيرًا ولا تلعب داخل فرنسا مثلما هو الوضع مع زيدان وبنزيمة".

هل يدرب زيدان باريس سان جيرمان؟

"لا أعلم، لكنه كان دومًا رجل ريال مدريد ومنتخب فرنسا. هذا ما أعرفه عنه، ولكن ربما تغيّر موقفه الآن".

هل يتعاقد ريال مدريد مع مزيد من اللاعبين؟

"حاليًا توقفنا في سوق الانتقالات، الآن جاء وقت العمل في يوليو وأغسطس لنعرف موقف اللاعبين الذين سيغادرون. بنزيمة سيكون له بديل ولكن لأجل اليوم الذي يتوقف فيه وليس لأجل إبقائه على دكة البدلاء، حاليًا نمتلك يوفيتش".

هل يرحل ماركو أسينسيو؟

"بشأن أسينسيو يجب أن تتحدثوا مع خوسيه آنخل سانشيز (المدير التنفيذي للنادي)".

"سنقوم بصفقات قليلة لأن ليس هناك مساحة. حاليًا ليس هناك صفقات، الصيف طويل للغاية ولا نعرف ما قد يحدث، لكن لدينا فريق مميز".

ما تعليقك على عبارة "حظ ريال مدريد"؟

"الحديث عن أن ريال مدريد محظوظ هو أمر سخيف، هذه النسخة من دوري الأبطال ستظل خالدة".

"أنا لست مناهضًا لفريق آخر. لو فاز أتليتكو مدريد ببطولة فسأشعر بالسعادة أكثر من فوز فريق أجنبي. الأمر نفسه ينطبق على برشلونة".

هل أخطاء راموس بعدم قبول عرض التجديد؟

"في تلك اللحظة هذا ما اعتقد أنه الأصح. سيرخيو راموس بين عظماء ريال مدريد، وأحد أفضل مدافي ريال مدريد ولن أنسى أبدًا هدفه في لشبونة".

كيف وصل برشلونة لهذا الوضع الاقتصادي الصعب؟

"أي أحد يمكن أن يمر بفترة سيئة، لكن برشلونة قيمته المادية هائلة. لابورتا متواجد منذ عام، والأمور لا تنصلح بين ليلة وضحاها. أتحدث مع لابورتا عندما تكون هاك مشكلة ونهتم لأمرنا، علاقتنا مميزة".

كيف تقيّم جاريث بيل؟

"جاريث بيل أحد أفضل اللاعبين الذين مروا عبر ريال مدريد، تذكروا كييف، فالنسيا، لشبونة.. إنه لاعب مذهل، أحببته للغاية وفي آخر ظهور له صفقت له مع الجماهير".

هل يعود إدين هازارد لمستواه العام المقبل؟

"هازارد عانى من حظ سيئ. الآن أزال الشريحة المعدنية ويشعر أنه بخير. لديه تطلعات كبير وسنرى ما سيقدمه العام المقبل".

لماذا لا تذهب إلى ساحة سيبيليس؟

"لم أذهب أبدًا إلى ساحة سيبيليس، إنه مكان التقاء اللاعبين والجمهور ولهذا لا يذهب مجلس الإدارة. ما يذهلني هو عدد الشبان الذين يذهبون هناك".

كيف سيتم استغلال ملعب سانتياجو برنابيو الجديد؟

"ملعبنا، وبفضل سانتياجو برنابيو، يتواجد في أفضل مكان في مدريد. نلعب 26 أو 27 مباراة عليه سنويًا، وقد حضرتنا فكرة استغلاله كمكان الترفيه الأكثر أهمية في أوروبا، وهذا ما نفعله. سيدر علينا دخلًا كبيرًا، لو كان في ضواحي المدينة لما كان بنفس الأهمية".

مكان يمكنك أن تضيع فيه.

مدريد.

أول شيء تفعله عند الاستيقاظ صباحًا.

حلاقة ذقني.

كم ساعة تنام يوميًا؟

من 6 إلى 7 ساعات.

آخر مرة ارتدى بنطلون جينز.

منذ وقت طويل.

كم بدلة يمتلك؟

الكثير، ولكن كلها متشابهات.

نوع الموسيقى المفضل.

ليس لدي وقت للاستماع للموسيقى.

الفيلم المفضل.

قصة حب.

هل يفتقد أن يكون غير مشهور؟

لا أذهب إلى أماكن عامة.

لو استطاع أن يفعل شيئًا دون أن يلاحظه أحد لمدة يوم، فما هو؟

لا أعلم، النوم.

هل لعبت كرة القدم في صغرك؟

نعم، وفي كبري.

قدوتك في طفولتك.

دي ستيفانو.

آخر شيء طبخته.

بيض مقلي منذ سنوات طويلة.

لاعب أردت ضمه ولم تستطع.

لا أعلم. كل من أردت جلبهم حضروا بالفعل.

كم لاعب يُعرض على ريال مدريد في سوق الانتقالات؟

لا أعلم، لكن الصحف مليئة بأخبارها مصدرها وكلاء الللاعبين".

عرّف في كلمة واحدة خوسيه آنخل سانشيز.

إنه أفضل مدير تنفيذي لكرة القدم رأيته في حياتي أو سأراه في حياتي.

مع من يمكنك أن تشرب القهوة: تيباس، تشيفرين، روبياليس؟

مع الثلاثة.

هل كنت تتمنى أن تتولى منصب رئيس الوزراء؟

لا.

أفضل سياسي عرفته هو...

أنا منتمي لحزب الوسط الديمقراطي، ولهذا سأختار أدولفو سواريز.

شيء تتمنى أن يتذكرونك به.

عندما أترك رئاسة ريال مدريد، أتمنى الانخراط في العمل بإحدى المؤسسات الخيرية أو غير الهادفة للربح.

متى تشاهد برنامج التشيرينجيتو؟

أشاهده أثناء حلاقة ذقني بالصباح.

ماذا يمثل لك التشيرينجيتو؟

بالنسبة لي هو برنامج خفيف، لا أستغرب النجاح الذي يحظى به.

هل يمكن أن يلتقي تيباس وفلورنتينو؟

نعم، أعتقد أنه مخطئ وأخبره بذلك، يخبرونني أن رابطة الدوري الإسباني تريد الحصول على حقوق البث الخاصة بنا لمدة 50 عامًا. الحياة وكرة القدم ليست كذلك، لا يمكن فعل ذلك. كيف يمكن فعل شيء مماثل دون تنبيه ريال مدريد؟ علاقتي سيئة بـ تيباس وبكل من شاركوا في ذلك لأنه غير قانوني".

بماذا ترد على شخص يطالبك بالتوقيع مع مبابي؟

سأخبره أن يهدأ لأن الحياة لم تنته بعد.

وجّه رسالة إلى الجمهور.

أنا ممتن لجمهور ريال مدريد، وكل الحفلات التي عشناها هذا العام هو أفضل تعويض يمكن الحصول عليه. سأعمل على الذهاب كل السنوات لميدان سيبيليس".

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