مران الأهلي - حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية.. وموعد انتظام معلول

واصل الأهلي تدريباته اليوم الخميس دون راحة عقب مواجهة إيسترن كومباني واستعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري وشهدت مشاركة حمدي فتحي بصورة طبيعية.

وكان الأهلي قد تغلب على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة 14، ويستعد لمواجهة الزمالك يوم الأحد في قمة الدوري.

وخاض حمدي فتحي التدريبات الجماعية لفريق الأهلي على ملعب التتش بصورة طبيعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب.

وأنهى فتحي تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويصل علي معلول إلى القاهرة اليوم الخميس بعد انتهاء مهمته مع منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن ينتظم معلول في تدريبات الفريق بصورة طبيعية غدا الجمعة.

أما بيرسي تاو فاكتفى بأداء جلسة في "الجيم" على هامش مران الفريق اليوم.

وتواجد تاو في ملعب التتش بعد انتهاء مهمته مع منتخب جنوب إفريقيا وعودته إلى القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث من 17 مباراة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض ثلاث مباريات زائدة.

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