مرجان: نواجه أزمة متابعة وصيانة في أرضية الملاعب.. ونموذج التتش جيد لملاعب الأندية

يرى محمد مرجان المدير التنفيذي السابق بالأهلي ورئيس شركة سيتي كلوب الحالي لإدارة المنشآت الرياضية أن أزمة أرضية الملاعب في مصر بسبب قلة المتابعة والصيانة.

وكشف مرجان عن نموذج ملعب التتش بهد المدرجات القديمة وتوسيع الاستاد وعمل مدرجات جديدة تسع من 5 إلى 7 آلاف متفرج.

وقال مرجان عبر قناة صدى البلد: "تم هد مدرجات ملعب التتش من أجل التوسيع وعمل مدرجات تسع من 5 إلى 7 آلاف متفرج، ولكن ليس هناك دولة في العالم تنشأ ملعبا في كل محافظة بـ 2 مليار".

وأضاف "إعادة تدوير وعمل الملعب أمر جيد ويمكن فعل الأمر نفسه لباقي الملاعب".

وبسؤاله عن سوء أرضية الملاعب في مصر شدد "ما نواجهه هو أزمة قلة صيانة وقلة متابعة، أسهل شيء هو تغيير أرضية الملعب وعمل أخرى بملايين".

وتابع المدير التنفيذي السابق بالأهلي "من غير الطبيعي تغيير أرضية الملعب كل عام، عندما غيرنا أرضية استاد التتش كلفتنا 16 مليون جنيه".

وبالحديث عن مشروع سيتي كلوب أوضح "خلال فترة قصيرة عام تقريبا وبدعم قوي من الدولة المصرية وشركة المتحدة، نجحنا في نقل خبرات سريعة وعمل كوادر جديدة".

وأضاف "نجاح أي منظومة يعتمد على فريق من أصغر عامل وحتى رئيس مجلس الإدارة وبدونه لن تصل إلى أي شيء".

وواصل مرجان "فكرة سيتي كلوب هي عبقرية، عندما تجلس مع أي محافظ يبلغك أن أبناء محافظته إذا رغب أحدهم في ممارسة الرياضة يذهب إلى القاهرة لذلك توفير هذا النادي في المحافظات يصنع محمد صلاح جديد وفريال أشرف".

وكشف رئيس شركة سيتي كلوب "خلال سنة افتتحنا سبعة أندية وإن شاء الله بنهاية العام الجاري سيكون العدد 11 فرعا".

واختتم محمد مرجان تصريحاته "مصر تمتلك ثروة قومية تسمى منشآت رياضية، ويجب استغلال تلك الثروة بإعادة تدويرها مرة أخرى لمصلحة الرياضة المصرية".

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