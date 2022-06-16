تقارير: مهاجم منتخب إيطاليا يقترب من فيورنتينا

الخميس، 16 يونيو 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

إيطاليا - المجر

يقترب أندريا بيلوتي لاعب تورينو من الانضمام إلى نادي فيورنتينا الإيطالي خلال سوق الانتقال الصيفية.

رحلة بيلوتي مع تورينو أوشكت على الانتهاء بعد 6 سنوات بعدما انتهت مدة تعاقده نهاية الموسم الماضي.

وبحسب "فوتبول ميركاتو" الإيطالي فإن الفيولا أصبح النادي الأقرب للحصول على توقيع بيلوتي مع تأخر دخول ميلان في الصفقة.

بيلوتي يأمل في اقتراب ميلان هذا الصيف في تقديم عرض من أجل ضمه ولكن حتى الآن لم يحدث شيء ووفقا صحيفة "لا ستامبا".

وشارك بيلوتي (28 عاما) خلال الموسم المنقضي مع تورينو في 23 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع آخر.

وأنهى فيورنتينا الموسم في المركز في ترتيب جدول الدوري الإيطالي ليضمن مقعد في دوري المؤتمر الأوروبي.

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