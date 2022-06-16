رومانو: صفقة بيسوما لـ توتنام تمت

انضم يفيس بيسوما إلى صفوف توتنام الإنجليزي قادما من برايتون خلال سوق الانتقالات الحالية بحسب فابريزو رومانو.

وأضاف رومانو أن الاتفاق قد أتم على انضمام اللاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ونشرت صحيفة "تايمز" في وقت سابق أن توتنام عرض على اللاعب المالي لمدة 5 مواسم أي ينتهي في 2027.

وكا بيسوما يحظى باهتمام أرسنال لتدعيم وسط ملعب الفريق في الموسم المقبل ولكن يبدو أن غريمه قد أتم الصفقة بشكل أسرع.

بيسوما (25 عاما) هو الصفقة الثالثة لتوتنام للموسم المقبل بعد التعاقد مع كل من إيفان بيريزيتش وفريسر فورستر.

وشارك بيسوما مع برايتون خلال الموسم الماضي في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.

اقرأ أيضا:

عرض مدرب توتنام السابق على الأهلي

دور مفاجئ لـ عمرو محب في الأهلي

قرارات مصيرية منتظرة لاتحاد الكرة

الأهلي يفوز في أول اختبار بعد حقبة موسيماني

قمصان يشكر موسيماني