مساعد كيروش لـ في الجول: لم يتحدث معي عن العودة لتدريب مصر

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 19:08

كتب : محمد عبد العظيم

مؤتمر كيروش والسولية قبل مواجهة السنغال

كشف روجير دي سا المدرب المساعد السابق لـ كارلوس كيروش عن حقيقة اقتراب المدير الفني البرتغالي من العودة لتدريب منتخب مصر.

وقال دي سا لـFilGoal.com: "كيروش لم يتحدث معي حتى الآن بشأن العودة لتدريب منتخب مصر".

وأضاف "نتواصل دائما ولكنه لم يتحدث معي عن أي شيء".

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وأشار "لم يتواصل معي أي شخص من الاتحاد المصري للعودة في جهاز منتخب مصر".

وأتم تصريحاته "لأكون صريحا معكم، لست متأكدا بأن كيروش سيوافق على العودة مجددا للعمل في مصر".

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة تواصل مع كيروش من أجل عودته، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

كيروش (69 عامًا) تولى تدريب مصر خلفًا لـ حسام البدري في سبتمبر الماضي، وقاد الفراعنة في تصفيات كأس العالم، وكأس العرب، وكأس الأمم الإفريقية.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

واحتلت مصر المركز الرابع في كأس العرب، كما حلت ثانية في كأس الأمم الإفريقية، وخسرت مقعد كأس العالم في اللقاء الحاسم أمام السنغال بركلات الجزاء الترجيحية.

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