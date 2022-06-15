كرة يد - في الجول يكشف توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع مدرب تشيلي

توصل نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ويتولى جارالدا القيادة الفنية لمنتخب تشيلي منذ عام 2016 وحتى الآن وقاد المنتخب اللاتيني في بطولة العالم أخر ثلاث نسخ.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تواصل بالفعل مع الإسباني جارالدا لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا لمواطنه أوليفير روي.

وأبدى جارالدا موافقته المبدئية على عرض الزمالك، وينتظر مسؤولوا القلعة البيضاء التوقيع الرسمي من جانب المدير الفني.

ويعتبر الزمالك أولى تجارب المدير الفني الإسباني في العالم العربي.

وسبق لجارالدا قيادة فريق جوادالاخار الإسباني من 2012 ولمدة موسمين قبل أن يتولى قيادة شتينتسا مونيكييال الروماني لمدة موسم.

ومنذ تولي جارالدا القيادة الفنية لمنتخب تشيلي في 2016 لا يزال على رأس قيادة الفريق اللاتيني.

وحصد جارالدا أفضل مركز في تاريخ تشيلي في بطولات العالم عندما حقق الفريق المركز السادس عشر ببطولة 2019.

وعلى مستوى مسيرته كلاعب حقق جارالدا مع منتخب إسبانيا لقب بطولة العالم في 2005 وفضية أوروبا ثلاث مرات وبرونزيتين أولمبيتين.

ولعب جارالدا مع العديد من الفرق الإسبانيا أبرزهم أتليتكو مدريد وبرشلونة وحصد لقب الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا ست مرات.

اقرأ أيضا

الكشف عن قرعة نصف نهائي كأس الرابطة

حوار مطول مع موسيماني

من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب الأهلي

من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني

الأهلي يفاوض أحد المرشحين وعائق أمام الصفقة