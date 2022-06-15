مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15-6-2022 - الأهلي وعودة الدوري المصري

انتهى التوقف الدولي.

يعود الدوري المصري من جديد عقب نهاية التوقف الدولي، بلقاء يجمع الأهلي وإيسترن كومباني.

المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر ستقام مساء اليوم الأربعاء في التاسعة مساءً.

وستكون تلك المواجهة الرسمية الأولى بين الفريقين.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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