بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 21:57
كتب : FilGoal
رحل حلمي طولان من قيادة إنبي وبيتسو موسيماني من الأهلي وهما أقدم مدربين في الدوري المصري.
حتى يومنا هذا وقبل يوم واحد من عودة عجلة الدوري للدوران، من هو أقدم المدربين المستمرين في الدوري المصري حتى الآن؟
طالع القائمة كاملة من هنـــــــــــــــــــــــــا.
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