بعد رحيل موسيماني وطولان.. تعرف على أقدم مدربي الدوري المصري حتى الآن

رحل حلمي طولان من قيادة إنبي وبيتسو موسيماني من الأهلي وهما أقدم مدربين في الدوري المصري.

حتى يومنا هذا وقبل يوم واحد من عودة عجلة الدوري للدوران، من هو أقدم المدربين المستمرين في الدوري المصري حتى الآن؟

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