إنجاز غير مسبوق.. كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم بهدف كامبل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

كوستاريكا

بات منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم 2022 في قطر، إذ تأهل للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي في إنجاز غير مسبوق.

وتغلبت كوستاريكا على نيوزلندا بهدف دون مقابل في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم والذي أقيم في قطر.

ويتأهل منتخب كوستاريكا للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه نحو المونديال.

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وتنضم كوستاريكا إلى منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة من مجموعات كأس العالم.

وبدأ اللقاء بهجوم مباغت من منتخب كوستاريكا وافتتح تسجيله في الدقيقة الثالثة عن طريق جول كامبل لاعب مونتيري المكسيكي الحالي وأرسنال السابق.

واستقبل كامبل عرضية أرضية حولها داخل الشباك معلنا تقدم منتخب بلاده مبكرا.

وسعى منتخب نيوزلندا لإدراك التعادل سريعا وسدد ماثيو جاربيت تسديدة قوية في الدقيقة 13 ولكن مرت أعلى العارضة.

وواصل المنتخب النيوزلاندي محاولاته وأنقذ كيلور نافاس مرماه في كوستاريكا في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

وتراجع منتخب كوستاريكا للدفاع في محاولة للحفاظ على هدف التأهل إلى المونديال.

وطالب لاعبو نيوزلندا بركلة جزاء في الدقيقة 37 قبل أن يأمر حكم اللقاء استئناف اللعب بسبب تسلل.

وسجل كريس وود هدف التعادل لنيوزلندا في الدقيقة 39 قبل أن يلغيه محمد عبد الله حكم اللقاء الإماراتي بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وألغى الحكم الإماراتي هدف التعادل بسبب خطأ على لاعب نيوزلندا في بداية الهجمة.

وفي الشوط الثاني سيطر منتخب نيوزلندا على الكرة بحثا عن التعادل مع اعتماد كوستاريكا على الهجمات المرتدة.

وتأزم موقف كوستاريكا في الدقيقة 69 بعد طرد كوستا بارياروسيس بسبب تدخل قوي وبعد لجوء حكم اللقاء لتقنية الفيديو.

ورغم طرد لاعب نيوزلندا إلا أن هجمات الفريق توالت على مرمى نافاس.

وتألق نافاس لتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لينقذ مرمى كوستاريكا ويحافظ على التقدم.

وفشلت محاولات نيوزلندا في الدقائق الأخيرة ليصبح منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين إلى كأس العالم.

وكان التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم في 2014 بالبرازيل أكبر إنجازات منتخب كوستاريكا.

ويفتتح منتخب كوستاريكا مبارياته أمام إسبانيا في 23 نوفمبر قبل أن يواجه اليابان ويختتم مواجهات المجموعة أمام ألمانيا.

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