مدرب كوريا: مباراة مصر كانت مفيدة.. سجلنا 4 أهداف من مواقف مختلفة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كوريا الجنوبية - الونش

أبدى باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية رضاه عن التجربة الودية التي خاضها الشمشون أمام منتخب مصر.

وفازت كوريا الجنوبية على مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب سيؤول.

وصرّح بينتو بعد المباراة: "كانت مباراة جيدة، لم نعط منافسنا الفرصة دفاعيًا، ومن الجيد أننا سجلنا أهدافنا الأربعة من مواقف مختلفة".

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وأضاف: "الفريق أظهر روحًا جماعية ومتحدة. أمام باراجواي عند تأخرنا 0-2 حافظنا على أسلوبنا وعدنا في المباراة. هذا هو أكبر مكسب خرجنا به من توقف يونيو".

وتابع: "ارتكبنا أخطاء دفاعية وهجومية خلال توقف يونيو، لكن الأهم أن نقيّم الأخطاء لنتطور، هناك الكثير لنحلله".

وأوضح: "هوانج هي تشان لم يشارك لانضمامه إلى الجيش، ووو يونج جونج لم يشارك في ثالث ورابع مباراة. كما أن هوانج إين بيوم غاب عن مباراة مصر، ولهذا سنحت لنا فرصة إشراك لاعبين آخرين، لا بد أنهم لم يكونوا معتادين على أسلوب المنتخب الوطني، لكني أعتقد أنها كانت تجربة جيدة للاعبين".

وأتم: "سنستخدم سون هيونج مين في مركز المهاجم في بعض الأحوال".

وتعد المباراة هي الثالث للفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني، الذي فاز على غينيا وخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وغاب عن منتخب مصر في المباراة الكثير من اللاعبين أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

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