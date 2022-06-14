مدرب جنوب إفريقيا: أشعر بالإحباط من موسيماني.. وبيرسي تاو لم ينجح مع الأهلي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 21:28

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

رد هوجو بروس المدير الفني لـ جنوب إفريقيا على الانتقادات التي تعرض إليها من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لـ الأهلي.

وسبق وألقى موسيماني اللوم على بروس بعدما استبعد بيرسي تاو من قائمة البافانا بافانا من قبل.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا مباراته الافتتاحية في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بهدفين لهدف أمام المغرب.

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وقال بروس على هامش المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أفهم لماذا يجب أن تنتقد زميل، أشعر بخبية أمل من جانبه بسبب ذلك (موسيماني)".

وأضاف "ليس لدينا هؤلاء اللاعبون ذوي الجودة العالية الذين يلعبون في أوروبا، ويكمن ذلك في ضعف الدوري. بيرسي تاو واحد من أفضل اللاعبين في جنوب إفريقيا لكنه لم ينجح في الأهلي، وهذا ليس جيدا".

ويتواجد المهاجم الجنوب إفريقي حاليا رفقة منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وكان الأهلي قد ضم بيرسي تاو لمدة أربعة مواسم في صيف 2021.

وكان بيرسي تاو لاعبا في برايتون الإنجليزي صيف 2018 وخرج إعارة أكثر من مرة إلى الدوري البلجيكي.

وكافح تاو للحصول على فرصة في ناديه الإنجليزي قبل أن ينتقل بشكل رسمي إلى الأهلي.

وخاض بيرسي تاو 26 مباراة مع الأهلي هذا الموسم حتى الآن وسجل 14 هدفا.

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