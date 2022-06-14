بعد مطلب الأهلي.. لجنة من وزارة الرياضة تزور النادي ثم اتحاد الكرة

زارت لجنة من وزارة الشباب والرياضة مقر النادي الأهلي على خلفية مطلب الأحمر من الوزارة بالكشف عن نتيجة التحقيقات في أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال.

أرسل الأهلي مجموعة من الاستفسارات لاتحاد الكرةعلى خلفية أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الأهلي وزير الرياضة بإعلان نتيجة التحقيقات الخاصة بأزمة الملعب.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق بدأ لجنة "بحث شكاوى عدم الشفافية والفساد" بالوزارةعمل فحص شامل لاتحاد كرة القدم.

وتكونت اللجنة من:

ضياء عبدالتواب الدرجلي - رئيس اللجنة

بهاء سيد - وكيل وزارة، رئيس الإدارية المركزية للرقابة والمعايير

محمد سعيد مازن - وكيل وزارة، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير

محمود عزمي - مدير عام الشئون القانونية

ومن المقرر أن تزور اللجنة اتحاد الكرة بعد ذلك.

اقرأ أيضا

حقيقة منشور استقالة بركات من اتحاد الكرة

موقف بيرسي تاو بعد رحيل موسيماني

حقيقة استقالة إيهاب جلال

صفقة مفاجئة قد تحدث لمانشستر يونايتد