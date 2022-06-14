مديرة أعمال بيرسي تاو توضح "موقفه من الأهلي بعد رحيل موسيماني"

أثار رحيل بيتسو موسيماني عن القيادة الفنية لفريق الأهلي الشكوك في وسائل الإعلام الجنوب إفريقية حول مصير مستقبل بيرسي تاو.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

وانضم تاو إلى الأهلي عن طريق موسيماني بعد أن عمل الاثنان معاه في ماميلودي صنداونز وحصدا لقب دوري أبطال إفريقيا 2016.

وكشفت صحيفة تايم لايف الجنوب إفريقية أن موقف تاو بات غامضا بعد رحيل موسيماني بعد تعرض الثنائي لانتقادات غير مبررة من لاعبي الأهلي السابقين وفقا للتقرير الجنوب إفريقي.

وردت مماتساتسي سيفالافالا مديرة أعمال بيرسي تاو عبر صحيفة تايم لايف: "لا تعليق، بيرسي لديه عقد مع الأهلي".

وكان الأهلي قد ضم بيرسي تاو لمدة أربعة مواسم في صيف 2021.

وأشار التقرير الجنوب إفريقي إلى أن طه إسماعيل أسطورة الأهلي كان صريحا للغاية وقال أن الأهلي في حاجة لبيع تاو لأنه يفتقر إلى الجودة.

كما سلط التقرير الضوء على انتقادات سابقة من وائل جمعة وأحمد كشري نجوم الأهلي السابقين على المهاجم الجنوب إفريقي.

وأوضحت الصحيفة الجنوب إفريقية أن بيني مكارثي ولوكاس راديبي أساطير جنوب إفريقيا قد انتقدا انضمام بيرسي تاو إلى الأهلي في إشارة إلى أن عودته إلى القارة الإفريقية تراجع في مسيرته المهنية.

وكان بيرسي تاو لاعبا في برايتون الإنجليزي في صيف 2018 وخرج إعارة أكثر من مرة إلى الدوري البلجيكي.

وكافح تاو للحصول على فرصة في ناديه الإنجليزي قبل أن ينتقل بشكل رسمي إلى الأهلي في صيف 2021.

وخاض بيرسي تاو 26 مباراة مع الأهلي هذا الموسم حتى الآن وساهم في 14 هدفا.

ونجح تاو في تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ستة آخرين.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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