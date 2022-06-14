مفاجأة.. ذا أثليتك: مانشستر يونايتد قدم عرضا لضم إريكسن

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

قدم مانشستر يونايتد عرضا للتعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب بينتفورد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسبما نشرت "ذا أثليتك" فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع إريكسن خلال صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بينتفورد.

لاعب توتنام السابق انضم إلى بينتفورد في صفقة قصيرة الأجل في يناير وبحسب التقارير فإن النادي الإنجليزي مهتما بالاحتفاظ بخدمات لفترة أطول.

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قال إريكسن بخصوص ذلك متحدثًا إلى "فيابلاي" الدنماركية: "لدي عروض وخيارات مختلفة، أدرسها في الوقت الحالي وأحاول اتخاذ قرارا".

وأضاف "أود المشاركة في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، أعرف مقدار المتعة، لكنها ليست ضرورية لهذه الدرجة بالنسبة لي".

ماذا حدث لإريكسن منذ تعرضه للأزمة القلبية؟

إريكسن تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك وأيسلندا في يورو 2020 واضطر الأطباء لوضع جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تلك المشكلة.

وأعلن إنتر بعدها إنهاء تعاقده بالتراضي مع اللاعب في ديسمبر الماضي.

وخلال الصيف الماضي لم يشترك اللاعب الدنماركي في أي مباراة واكتفى بالتدرب مع نادي أودينسي الذي نشأ فيه في الدنمارك حتى انضمامه إلى بينتفورد.

وشارك إريكسن مع بينتفورد منذ انضمامه في يناير الماضي في 11 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4 آخرين.

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