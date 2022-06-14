في غياب معلول والجزيري.. منتخب تونس يضرب اليابان بثلاثية

حقق المنتخب التونسي فوزا عريضا على حساب مضيفه الياباني بنتيجة 3-0 في المباراة الودية التي أقيمت ضمن كأس كيرين الودية استعدادا لكأس العالم 2022 بقطر.

وسجل محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي وعصام جبالي أهداف المنتخب التونسي في شباك اليابان.

جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي اعتمد على الثنائي طه ياسين الخنيسي وعلي العابدي فيما ظل سيف الدين الجزيري وعلي معلول على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

شوط متوازن وهدف ملغي

تبادل المنتخبين التونسي والياباني السيطرة على مجريات الشوط الأول من اللقاء وسط تفوق نسبي لأصحاب الأرض.

وألغى حكم القاء هدف للمنتخب الياباني بداعي التسلل سجله تاكومي مينامينو لاعب ليفربول.

سيطرة تونسية

المنتخب التونسي فرض سيطرته منذ بداية الشوط الثاني وحصل طه ياسين الخنيسي على ركلة جزاء ترجمها محمد علي بن رمضان غلى هدف في الدقيقة 55.

وعزز فرجاني ساسي تقدم المنتخب التونسي في الدقيقة 76 بعد عرضية يوسف المساكني.

واختتم عصام جبالي أهداف المنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة قوية.

وكان المنتخب التونسي قد حقق الفوز على منافسه التشيلي بهدفين دون رد قبل مواجهة اليابان.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة في المونديال رفقة كل من فرنسا والدنمارك وأستراليا.

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