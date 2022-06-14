أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 00:40

كتب : FilGoal

طارق حامد الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عن تفكير ناديه في عدم خوض مباراة الداخلية في كأس مصر.

طارق حامد

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على الداخلية 2-1 في دور الـ32 لكأس مصر لموسم 2021/2022 في الوقت الإضافي. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أعرف لماذا ستقام مباراة القمة بتحكيم أجنبي، وهل اعترض أحد الأندية على الحكام المصريين وهل إذا طلبت بعد ذلك استقدام حكام أجانب لمباريات فريقي سيتم الموافقة على ذلك".

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة

وأضاف "الزمالك كان يدرس عدم خوض مباراة الداخلية في الكأس بسبب عدم انتهاء بطولة الكأس القديمة وتراجعنا في النهاية حتى تصل رسالة إلى اللاعبين أننا لا نبحث عن أعذار وحتى لا نشتت ذهن الفريق قبل القوة".

وواصل ساخرا: "أحلم بمعرفة خصم الزمالك في نهائي بطولة الكأس القديمة".

وأكمل "لا أريد التحدث في موضوع طارق حامد أو في أي شيء فني قبل مباراة الأهلي، وحتى الآن لم يعد إلى مصر وبالتالي لن يشارك في القمة".

وأردف "الزمالك حسم ملف الصفقات والراحلين عن الفريق".

وأتم تصريحاته "محامي كهربا تواصل مع محامي الزمالك من أجل تخفيض مبلغ الغرامة ورفضنا ذلك".

الزمالك طارق حامد الدوري المصري أمير مرتضى
نرشح لكم
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة المشرف على الكرة في الداخلية: سنضم بعض الناشئين من الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها 2 ساعة | الكرة المصرية
محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة 3 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط