أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عن تفكير ناديه في عدم خوض مباراة الداخلية في كأس مصر.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على الداخلية 2-1 في دور الـ32 لكأس مصر لموسم 2021/2022 في الوقت الإضافي. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لا أعرف لماذا ستقام مباراة القمة بتحكيم أجنبي، وهل اعترض أحد الأندية على الحكام المصريين وهل إذا طلبت بعد ذلك استقدام حكام أجانب لمباريات فريقي سيتم الموافقة على ذلك".

وأضاف "الزمالك كان يدرس عدم خوض مباراة الداخلية في الكأس بسبب عدم انتهاء بطولة الكأس القديمة وتراجعنا في النهاية حتى تصل رسالة إلى اللاعبين أننا لا نبحث عن أعذار وحتى لا نشتت ذهن الفريق قبل القوة".

وواصل ساخرا: "أحلم بمعرفة خصم الزمالك في نهائي بطولة الكأس القديمة".

وأكمل "لا أريد التحدث في موضوع طارق حامد أو في أي شيء فني قبل مباراة الأهلي، وحتى الآن لم يعد إلى مصر وبالتالي لن يشارك في القمة".

وأردف "الزمالك حسم ملف الصفقات والراحلين عن الفريق".

وأتم تصريحاته "محامي كهربا تواصل مع محامي الزمالك من أجل تخفيض مبلغ الغرامة ورفضنا ذلك".