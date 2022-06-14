عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 00:51

كتب : أحمد الخولي

علاء عبد العال

نفى علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني إرسال خطاب يفيد برفض مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين في المباراة المقررة بين الفريقين.

ويلعب الأهلي أمام إيسترن كومباني مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الدوري.

وطالب عبد العال في الوقت نفسه بالالتزام على ما تم الاتفاق عليه وفقا لخطاب رابطة الأندية عند تحديد موعد المباراة.

أخبار متعلقة
أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة المشرف على الكرة في الداخلية: سنضم بعض الناشئين من الأهلي والزمالك اختبر معلوماتك - بعد رحيله عن الأهلي.. هل تعرف موسيماني جيدا؟

وقال عبد العال عبر FilGoal.com: "لم نرسل خطابا إلى رابطة الأندية بهذا الشكل".

وشدد "ولكن نحن كناد يطالب بالالتزام على ما تم الاتفاق عليه بعدم مشاركة اللاعبين الدوليين سواء مع منتخب مصر أو منتخبات أخرى".

وأوضح "ويأتي ذلك وفقا لخطاب رابطة الأندية عند تحديد موعد اللقاء".

وتابع المدير الفني لإيسترن كومباني "بالتأكيد يحق لمحمد هاني المشاركة لأن لم يتم استدعائه من الأساس لمنتخب مصر".

واختتم تصريحاته "لدينا لاعب شارك مع منتخب فلسطين وهو محمد صالح وخاطبنا رابطة الأندية بأنه لن يشارك وفقا للاتفاق بين الناديين والرابطة".

ويقود سامي قمصان مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع بيتسو موسيماني.

ويتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 37 نقطة من 16 مباراة فقط.

ويبتعد الأهلي عن صدارة الترتيب بسبع نقاط ولديه أربع مباريات مؤجلة عن الزمالك المتصدر.

اقرأ أيضا

حقيقة الشرط الجزائي بين موسيماني والأهلي وسبب عدم التكريم

أمير مرتضى يعلق على صفقات الزمالك المحتملة

رسالة من رونالدو

الكنغر المجنون يقهر 13 ساحرا

الدوري المصري الأهلي إيسترن كومباني
نرشح لكم
أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة المشرف على الكرة في الداخلية: سنضم بعض الناشئين من الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: كنا ندرس عدم لعب مباراة الداخلية.. وطارق حامد لن يشارك في القمة 2 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: متعاطف مع الأهلي في أزمة اتحاد الكرة لأن الزمالك مر بمثلها 2 ساعة | الكرة المصرية
محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - موسيماني يقترب من أحد أندية القمة في قطر 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب الداخلية: الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء.. وخبرات الزمالك حسمت المباراة 3 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: لدينا نظام خاص في إجراء الصفقات.. والظروف الصعبة تخلق حلول غير تقليدية 3 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيريرا: من الصعب الدفع بالناشئين في القمة.. وشيكابالا كان سيسجل هدفين في هذه الحالة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا 4 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط