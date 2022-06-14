عبد العال لـ في الجول: مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين؟ نطلب الالتزام بالاتفاق

نفى علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني إرسال خطاب يفيد برفض مشاركة لاعبي الأهلي الدوليين في المباراة المقررة بين الفريقين.

ويلعب الأهلي أمام إيسترن كومباني مساء الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الدوري.

وطالب عبد العال في الوقت نفسه بالالتزام على ما تم الاتفاق عليه وفقا لخطاب رابطة الأندية عند تحديد موعد المباراة.

وقال عبد العال عبر FilGoal.com: "لم نرسل خطابا إلى رابطة الأندية بهذا الشكل".

وشدد "ولكن نحن كناد يطالب بالالتزام على ما تم الاتفاق عليه بعدم مشاركة اللاعبين الدوليين سواء مع منتخب مصر أو منتخبات أخرى".

وأوضح "ويأتي ذلك وفقا لخطاب رابطة الأندية عند تحديد موعد اللقاء".

وتابع المدير الفني لإيسترن كومباني "بالتأكيد يحق لمحمد هاني المشاركة لأن لم يتم استدعائه من الأساس لمنتخب مصر".

واختتم تصريحاته "لدينا لاعب شارك مع منتخب فلسطين وهو محمد صالح وخاطبنا رابطة الأندية بأنه لن يشارك وفقا للاتفاق بين الناديين والرابطة".

ويقود سامي قمصان مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع بيتسو موسيماني.

ويتذيل إيسترن كومباني الترتيب برصيد 13 نقطة من 20 مباراة بينما الأهلي في المركز الثالث بـ 37 نقطة من 16 مباراة فقط.

ويبتعد الأهلي عن صدارة الترتيب بسبع نقاط ولديه أربع مباريات مؤجلة عن الزمالك المتصدر.

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