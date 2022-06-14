محاميه: القضية بين عبد الله السعيد والأهلي مازالت معلقة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز ضد الاتحاد الليبي

كشف هاني زهران المحامي الخاص بـ عبد الله السعيد لاعب بيراميدز أن القضية بين اللاعب والأهلي لم تنته حتى الآن.

وكان الأهلي قد حصل على حكم بأحقية الحصول على 2 مليون دولار من عبد الله السعيد بسبب خرق اللاعب لشروط التعاقد.

وقال هاني زهران عبر قناة صدى البلد: "ما حدث بين عبد الله السعيد وأهلي جدة فسخ تعاقد وليس إعارة أو بيع كما ينص التعاقد وبالتالي كان موقفه قانوني".

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وكشف محامي اللاعب "الأهلي تقدم بشكوى ضد عبد الله السعيد وقتها، وللأسف الإجراءات القانونية كان الهدف منها منع اللاعب من اللعب في مصر".

وأضاف "عقدت المحكمة الرياضية الدولية جلسة استماع في مارس الماضي بشأن أزمة الأهلي وعبد الله السعيد".

وتابع "المحكمة أرسلت لنا عن طريق القاضي الأوحد يوم 30 مايو أنها مختصة بالقضية ولدينا مهلة حتى 6 يونيو، ولكن الأهلي طلب بالوقف لحين اللجوء للمحكمة الفيدرالية السويسرية لوقف الاختصاص".

وواصل محامي عبد الله السعيد "ننتظر قرار القاضي سواء بالموافقة على طلب الأهلي بتعليق النظر في الدعوى، أو اتخاذ حكم في القضية".

وعن موقف القضية اختتم تصريحاته "الأمر في يد المحكمة الرياضية حاليا للفصل في القضية، الموضوع لم ينته وإما يحصل الأهلي على الأموال التي يطالب بها أو يحصل عبد الله السعيد بالتعويضات المطلوبة".

وكان عبد الله السعيد قد انتقل إلى الأهلي في صيف 2011 قبل أن يرحل في صيف 2018 إلى أهلي جدة السعودي.

واشترط الأهلي المصري في التعاقد الحصول على 2 مليون دولار حال رحيل اللاعب من النادي السعودي إلى نادي مصري.

وانتقل عبد الله السعيد إلى بيراميدز في يناير 2019 بعد فسخ التعاقد مع أهلي جدة السعودي.

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