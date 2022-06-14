مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14-6-2022 - مصر وكوريا.. ومواجهة نارية في دوري الأمم
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 - 10:41
كتب : FilGoal
يختتم منتخب مصر معسكره في التوقف الدولي اليوم بمواجهة كوريا الجنوبية وديا في تمام السااعة 1:00 ظهرا عبر قناة أون تايم سبورتس.
ويلعب منتخب كوستاريكا مع نيوزلندا في مباراة تحديد المقعد الأخير المتأهل لكأس العالم 2022 في تمام الساعة 8:00 مساء عبر BEIN sports premium 1.
وفي دوري الأمم الأوروبية يلعب منتخب ألمانيا مع إيطاليا في تمام الساعة 8:45 مساء عبر تطبيق UEFA TV.
ويلتقي منتخب إنجلترا مع المجر لحساب نفس المجموعة في تمام الساعة 8:45 مساء عبر تطبيق UEFA TV.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا.
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