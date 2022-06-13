تشكيل الزمالك – محمد طارق ويوسف نبيه ضمن 5 ناشئين أساسيين أمام الداخلية

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

يبدأ الزمالك بـ 5 ناشئين أساسيين أمام الداخلية بسبب الغيابات، فيما يقود عمر السعيد الهجوم.

الزمالك يواجه الداخلية بعد قليل في دور الـ32 من كأس مصر.

أعلن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في كأس مصر.

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يبدأ محمد طارق كظهير أيمن أساسي لأول مرة، فيما يلعب حسام عبد المجيد كقلب دفاع بجانب محمد عبد الغني.

ويقود عمر السعيد الهجوم، وبجانبه على الجناحين سيد عبد الله، وعبد الله جمعة.

يوسف أسامة نبيه بدأ في وسط الملعب للمرة الثانية في مسيرته، وبجانبه محمد أشرف "روقا"ـ ويوسف إبراهيم "أوباما.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي.

الوسط: يوسف أسامة نبيه – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: سيد عبد الله – عمر السعيد – عبد الله جمعة.

من جهة أخرى، يجلس أيمن حفني، وشيكابالا على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: السيد عطية.

الدفاع: محمد حسام "بيسو" - أحمد رفاعي.

الوسط: إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا " - سيف فاروق جعفر - أشرف بنشرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه.

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