الأهلي: خاطبنا اللجنة الأولمبية لوضع قواعد مراقبة لاتحاد الكرة بشأن تداول الخطابات

أعلن النادي الأهلي عن مخاطبته اللجنة الأولمبية المصرية لوضع قواعد مراقبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي:

"أرسلت إدارة النادي خطابًا للجنة الأولمبية المصرية، تتطلع فيه إلى قيامها بوضع آلية وقواعد فاعلة، لمراقبة التزام اتحاد الكرة بتداول الخطابات والمعلومات بطريقة تعزز الثقة وتضمن الشفافية في المعاملات المتبادلة بين الاتحاد والمؤسسات الرياضية المختلفة.. جاء ذلك في ضوء ما تعرض له النادي في أزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال. وما جرى من اتحاد الكرة في هذا الشأن بعدما تسلم من «كاف» في 19-1-2022 خطاب تنظيم المباراة النهائية، وترتب على ذلك ضياع حق النادي الأهلي في أداء النهائي على ملعب محايد".

الأهلي يخاطب <<الأولمبية>> لوضع آلية لمراقبة الخطابات المتبادلة مع اتحاد الكرة pic.twitter.com/KCWzL0bL4L — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد عقد مؤتمرًا صحفيًا السبت الماضي، انتقد فيه اتحاد الكرة المصري.

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واتهم الخطيب اتحاد الكرة بالتسبب في خوض الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا في المركب محمد الخامس بالدار البيضاء أمام الوداد المغربي، مما قلل من حظوظه في التتويج.

وكان الأهلي قد أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بدوره بـ 6 اقتراحات لتطوير الكرة الإفريقية.

وجاءت الاقتراحات كالآتي:

- أن يعود الدور النهائي للمسابقات الإفريقية (دوري الأبطال - الكونفدرالية) لنظام الذهاب والعودة، لأن فكرة إقامة النهائي من «مباراة واحدة» لم تنجح، أوروبا تختلف كثيرًا عن إفريقيا، ووسائل الانتقال في قارتنا صعبة ومكلفة، وتستغرق وقتًا طويلًا، لا توجد تأشيرة سفر موحدة لكل الدول في إفريقيا، بل الحصول على التأشيرات في قارتنا من المشاكل التي تقابل الجماهير الإفريقية.. أيضًا لا توجد عملة مالية موحدة للقارة الإفريقية.. على العكس في أوروبا المسافات بين الدول قريبة.. ووسائل الانتقالات عديدة.. ولا توجد كل المشاكل التي تم الإشارة إليها.

- حال استمرار إقامة النهائي للمسابقات الإفريقية بنظام المباراة الواحدة، تقتضي الشفافية أن يقوم «كاف بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وتحفظ حقوق كل الأطراف، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل.

- أن يدرس كاف تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الإفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل، لمدة خمس سنوات، حتى تحصل بقية الدول الإفريقية على فرصة مماثلة، وأن يقوم كاف بدعم ومساعدة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها.

- تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR في كل أدوار البطولات الإفريقية لتحقيق الحد الأدنى من العدالة.. وإفريقيا ليست أقل من أوروبا.

- أن يقوم كاف بإعادة صياغة للوائحه الحالية. لتكون حاسمة ولا تحتمل أكثر من تفسير.. علمًا بأننا ندرك أن هذه مسؤولية كاف ولكن التعاون يستوجب الاستماع إلى وجهات نظر كافة الأندية.

- دراسة مضاعفة المبالغ المالية المقدمة من كاف للفرق المشاركة في المسابقات المختلفة، لأن ما يتقاضاه صاحب المركز الأول حاليًّا، وهو الرقم الأعلى في أي مسابقة إفريقية لا يتناسب مع تكلفة الانتقالات والإقامة ومكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وعلاج المصابين.

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