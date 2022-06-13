مدرب كوريا يتحدث عن غياب صلاح.. ويوضح أهدافه من لقاء مصر

لا يهتم باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية بغياب أكثر من لاعب عن منتخب مصر، وأوضح ذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة الطرفين.

مصر تواجه كوريا الجنوبة يوم الثلاثاء في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة في اختبار ودي قوي بدون القائد محمد صلاح وأكثر من لاعب مصاب.

وقال بينتو في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية: "لا أبحث عن منتخبات ألعب ضدها لمجرد أن لديهم أسماء ومواهب كبيرة".

وأضاف "الأهم هو أن نركز على أنفسنا ونحترم الخصم ونحاول النمو كفريق، وهذا هو هدف مباراة الثلاثاء".

وستكون هذه المباراة الودية الرابعة والأخيرة لكوريا الجنوبية هذا الشهر. وقد خسرت أمام البرازيل بنتيجة 5-1 في 2 يونيو، وفازت على تشيلي بنتيجة 2-0 بعد أربعة أيام. واستطاعت تحقيق التعادل مع باراجواي بعد تأخرها بنتيجة 2-0 في البداية.

وتابع "من الصعب توقع كيف ستسير مباراة الثلاثاء بسبب حالات الغياب الكثيرة".

واردف "تشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي لن تكون كاملة أيضًا، حيث سيتغيب المدافع كيم مين-جي ولاعبا الوسط جونج وو-يونج هوانج إن-بوم بسبب إصابات مختلفة".

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وكانت مصر قد خسرت بهدفين دون رد في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام إثيوبيا، بعد أن فازت في الجولة الأولى على غينيا بهدف وحيد.

وصرّح إيهاب جلال مدرب مصر خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة كوريا ستكون مواجهة كبيرة أمام منتخب كبير بعد مباراتين في تصفيات إفريقيا، وافقت فورا على عرض المباراة الودية أمام كوريا وقلت إنه أفضل احتكاك لنا أمام منتخب كبير مثل كوريا سيلعب في كأس العالم وواجه البرازيل لتوه، ستكون تجربة مفيدة لنا رغم طول الرحلة من القاهرة".

وأضاف: "لدينا غيابات عديدة، 10 أو 11 لاعبًا تقريبًا، لكن منتخب مصر به لاعبين كبار وأولهم عمرو السولية (المتواجد معه في المؤتمر) وهو لاعب أساسي وشارك في مباريات كبيرة ببطولة إفريقيا، سنحاول اللعب بإمكانيات اللاعبين المتاحين للخروج بتجربة مفيدة".

وأوضح: "شاهدنا مباريات كوريا الماضية، يمتلكون لاعبين مميزين في كل المراكز، كوريا تطورت للغاية وباتت اسما كبيرا. رغم الخسارة أمام البرازيل لكنها قدمت مباراة ممتازة، هو منتخب منظم ولديه هدف الاستعداد لكأس العالم".

وتابع: "نأمل أن تقدم كوريا أداءً مميزا في كأس العالم وأعتقد أنهم قادرون على تحقيق إنجاز في المونديال رغم صعوبة المباريات".

وشدد: "منتخب كوريا يضم لاعبين في أندية كبيرة وعلى رأسهم سون هيونج مين، ويتمتع بالسرعة والخبرة، أهم ميزة لدى كوريا التنظيم الشديد والجدية في المباريات".

وأشار: "حاولنا في اليومين الماضيين إعداد منتخبنا على الأداء الجماعي دفاعيا وهجوميا واستحضار بعض الروح التي تناسب المباراة، سنلعب بجدية كبيرة وأهم شيء أن تكون مباراة تليق بشعبين صديقين، العلاقة الطيبة مع شعب كوريا أهم من النتيجة".

وأتم: "كما علّمنا السفير المصري في كوريا، فإني أوجّه علامة القلب للشعب الكوري".

ويدير مباراة مصر وكوريا طاقم تحكيم فرنسي، في وجود حكمين كوريين على تقنية الفيديو.

وتُبَث المباراة عبر أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها حاتم بطيشة.

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