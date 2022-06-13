الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا

أعلن النادي الأهلي عن إنهاء التعاقد مع مديره الفني بيتسو موسيماني بالتراضي وتوجيه الشكر له.

كما أوضح الأهلي أن سامي قمصان سيتولى مهمة المدير الفني بشكل مؤقت.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي:

وجهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين.. كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.

الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي pic.twitter.com/fUaOwJ0fol — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

وذكر الأهلي أن الجهاز الفني المؤقت الذي سيعاون قمصان سيتكوّن من:

سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

محمد شرف مدرب

ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى

محمد النجار مدرب أحمال

عمر رشدي محلل أداء

مع استعانة قمصان بأحد العناصر التدريبية للانضمام إلى جهازه الفني بعد التشاور مع شركة الكرة ولجنة التخطيط.

الأهلي يكلف قمصان بقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت pic.twitter.com/BWXJfUtYvx — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 13, 2022

وكان موسيماني قد غاب عن مباراة الأهلي أمام المصري بالسلوم يوم أمس، وقادها فنيًا سامي قمصان.

كما غاب موسيماني عن المران الصباحي للأهلي اليوم الإثنين قبل ساعات قليلة من إعلان رحيله رسميًا.

وتواجد موسيماني في المغرب بالفترة الماضية للحصول على دورة تدريبية، وعند عودته اجتمع مع إدارة الأهلي.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدًا.

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