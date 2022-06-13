إيقاف حارس مرمى مازيمبي السابق وكوت ديفوار بسبب المنشطات

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

سيلفيان جبوهو - كوت ديفوار

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف سيلفان جبوهو حارس مرمى منتخب كوت ديفوار ولاعب مازيمبي السابق بسبب تعاطي المنشطات.

وتم الكشف في بيان رسمي إيقاف جبوهو لمدة عام ونصف العام (18 شهرا) بداية من 23 ديسمبر 2021.

وجاء بيان لجنة الانضباط في فيفا كالآتي:

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"تم إيقاف الإيفواري سيلفان جبوهو بسبب تعاطي المنشطات وتبين أن اللاعب قد انتهك المادة 6 من لوائح فيفا لمكافحة المنشطات".

وأضاف "جاء ذلك بعد ثبوت إصابته بمادة تريميتازيدين المحظورة بعد الحصول على عينة منه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بمباراة أقيمت في 16 نوفمبر 2021".

وتابع "تبدأ فترة إيقاف اللاعب في 23 ديسمبر 2021 وهو التاريخ الذي تم فيه إيقافه مؤقتا من قبل رئيس لجنة الانضباط في فيفا".

واختتم البيان "يشمل الإيقاف جميع أنواع المباريات بما في ذلك اللقاءات المحلية والدولية والودية والرسمية".

وخاض جبوهو 65 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار كان أخرها أمام الكاميرون في 16 نوفمبر 2021.

ولعب مع مازيمبي ست سنوات ونصف منذ انضمامه من سيوي سبورت في يناير 2015 وحتى سبتمبر 2021.

وكان جبوهو قد انتقل إلى فريق ويلكايت كيتيما الإثيوبي في سبتمبر الماضي.

وحصد جبوهو لقب أمم إفريقيا عام 2015 مع منتخب بلاده.

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