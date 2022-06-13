10-0.. نيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخها وتكتسح ساو تومي وبرينيسيبي

فاز منتخب نيجيريا على مضيفه منتخب ساو تومي وبرينسيبي بنتيجة 10-0 في استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويعد ذلك الانتصار هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ المنتخب الأول النيجيري منذ تأسيسه.

الفوز رفع رصيد نيجيريا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما ظل رصيد ساو تومي وبرينسيبي صفريًا في قاع المجموعة.

وتلعب غينيا بيساو أمام سيراليون في ثاني مباريات المجموعة اليوم الإثنين.

وسجل فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي 4 أهداف دفعة واحدة، ليرفع رصيده الدولي إلى 14 هدفًا في 19 مباراة مع النسور.

كما سجل تيريم موفي هدفين، وتقاسم البقية موسيس سيمون، وأوجينيكارو إيتيبو، وأديمولا لوكمان، وإيمانويل دينيس.

ويقود نيجيريا تدريبيًا البرتغال جوزيه بيسيرو الذي تولى المهمة بعد الفشل في الصعود إلى كأس العالم.

في المقابل، فتلك النتيجة ليست الهزيمة الأكبر تاريخيًا لـ ساو تومي وبرينسيبي.

الهزيمة الأكبر ترجع إلى يوليو 1976 عندما سقط المنتخب الصغير أمام الكونغو برازافيل بنتيجة 11-0.

وتعد ساو تومي وبرينسيبي جزيرة صغيرة في خليج غينيا على الغرب من قارة إفريقيا، وهي مستعمرة برتغالية سابقة.

اقرأ أيضا

كواليس فسخ تعاقد الأهلي مع موسيماني

خطوة من وزارة الرياضة تجاه اتحاد الكرة

خطاب من الأهلي للجنة الأولمبية

مدرب كوريا يعلق على غياب صلاح