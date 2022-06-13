أفرغ الخزانة وطار نحو أرض الأحلام.. كيليني ينضم إلى لوس أنجلوس جالاكسي

الإثنين، 13 يونيو 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

جورجيو كيليني - يوفنتوس

انضم جورجيو كيليني إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، قادمًا من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

وأعلن جالاكسي عن الصفقة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بمقطع تظهر فيه معدات النادي داخل طرد مع تعليق "قريبًا".

ليرد كيليني من حسابه على التغريدة في مثابة إعلان رسمي عن الصفقة التي كانت منتظرة.

أفرغ الخزانة

وكان كيليني قد نشر صورة لخزانته في غرفة خلع ملابس يوفنتوس فارغة بعد أن أفرغ حاجاته وأنهى مسيرته مع البيانكونيري.

كيليني انضم إلى يوفنتوس في 2004 قادمًا من روما، قبل أن يخرج معارًا لمدة موسم مع فيورنتينا، ويعود لبدء مسيرته الطويلة مع السيدة العجوز.

وخاض كيليني 561 مباراة مع يوفنتوس، سجل خلالها 36 هدفا وصنع 25، وفاز معه بـ 20 بطولة، كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

المدافع المخضرم صاحب الـ37 عامًا ينضم إلى جالاكسي الذي يتواجد في صفوفه زميله السابق البرازيلي دوجلاس كوستا.

وينضم كيليني إلى قائمة طويلة من النجوم التي سبق لها تمثيل جالاكسي مثل ديفيد بيكام، وزلاتان إبراهيموفيتش، وروبي كين، وجيوفاني دوس سانتوس.

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