ركلتا جزاء وطرد ملغي.. المصري يبدأ عهد حسام حسن بالفوز الأول بعد 9 مباريات

في المباراة الأولى لمدربه الجديد حسام حسن، تغلب المصري على ضيفه المنصورة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

سجل أحمد عبد العال هدف المنصورة في الدقيقة 58، بينما سجل محمد عبد اللطيف "جريندو" وأحمد الشيخ هدفي المصري في الدقيقتين 73 و82.

وتواجد إسلام أبو سليمة في تشكيل المصري للمرة الأولى منذ 10 سبتمبر 2020، أي بعد سنة وتسعة أشهر وثلاثة أيام.

📝 اليكم تشكيل فريق #المصري لمباراة المنصورة لدور الـ 32 من بطولة #كأس_مصر التي تنطلق في السادسة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.#AlMasrySC #المصري_من_بورسعيد #Egypt_Cup pic.twitter.com/n8PPCI9H37 — Al-Masry SC (@AlMasrySC) June 12, 2022

طرد ولكن..

بداية الخطورة أتت لصالح المنصورة في الدقيقة 12 بتسديدة أحمد عبد العال من خارج منطقة الجزاء التي أبعدها حارس المرمى عصام ثروت بصعوبة.

وفي الدقيقة 22 انفرد أوستن أموتو وكاد يسجل ولكن ألغيت المحاولة بداعي التسلل، ليحاول مجددا في الدقيقة 27 بتسديدة من خارج المنطقة ولكن مرت بجوار القائم.

وانفرد أموتو مجددا في الدقيقة 31 ليسجل، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل مرة أخرى.

وقبل نهاية الشوط الأول سقط هيثم لعيوني لاعب المصري مصابا، ليحل مصطفى سلطان بدلا منه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة التالية تعرض إيزي إيميكا لاعب المصري للطرد إثر التحام بينه وبين ضياء السيد، ولكن بعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو قرر إلغاء الطرد، ليكمل المصري مباراته كامل العدد.

ركلات الجزاء

حاول أوستن أموتو برأسية من ركنية في الدقيقة 49 ولكن تصدى لها الحارس، فيما تكبد المصري ركلة جزاء بسبب لمسة يد من إسلام أبو سليمة، أيدتها تقنية الفيديو ليسجل منها أحمد عبد العال الهدف الأول في الدقيقة 58.

وسدد كريم العراقي رأسية في الدقيقة 65 تصدى لها الحارس، فيما نال المصري نصيبه من صافرة الحكم هذه المرة في الدقيقة 72، بركلة جزاء لصالحه إثر عرقلة حازم هاني لعمرو مرعي.

وبالفعل سجل جريندو هدف التعادل في الدقيقة 73 من ركلة الجزاء، قبل أن يحسم أحمد الشيخ المباراة في الدقيقة 82 بهدف الفوز بعد عرضية من فريد شوقي.

بذلك يتأهل المصري إلى دور الـ16، ويحقق فوزه الأول في جميع المسابقات بعد 9 مباريات دون انتصار.

ويرجع فوز المصري الأخير محليا إلى مواجهة الأهلي في التاسع من أبريل الماضي، بينما يرجع فوزه الأخير عموما إلى مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، في السابع عشر من أبريل.

بعد ذلك خسر المصري الإياب أمام الفريق ذاته، ثم واجه الزمالك والمقاولون العرب والإسماعيلي وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر والبنك الأهلي وبيراميدز، ليخسر منهم جميعا عدا المحلة الذي انتهت مباراته بالتعادل.



































































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