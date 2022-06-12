اسكواش - في الجول يكشف سر خطاب الاتحاد المصري بشأن بريطانيا المفتوحة للناشئين

أصدر الاتحاد المصري للاسكواش خطابا بشأن المشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة للناشئين والناشئات تحت 19 عاما بنوتنجهام، ويفيد بسفر اللاعبين على نفقتهم الخاصة.

وأثار الخطاب العديد من تساؤلات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعن سر سفر اللاعبين على نفقتهم الخاصة رغم تمثيل مصر.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين من أكبر بطولات تلك المرحلة مع بطولة العالم.

وأصدر الاتحاد المصري للاسكواش توضيحا عبر حسابه الرسمي يفيد بأن البطولة خاصة بعمر تحت 19 عاما فقط ويتم مشاركة 3 لاعبين فقط في كل مرحلة ويمكن زيادة العدد إلى 4 وفقا للاعداد النهائية.

وتواصل FilGoal.com مع عمر عبد العزيز المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين والحالي لعدد من اللاعبين المحترفين على رأسهم نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا وكريم عبد الجواد.

وتساءل FilGoal.com عن سبب قرار الاتحاد المصري للاسكواش بسفر كل لاعب على نفقته الخاصة وإعادة ثمن التذكرة للحاصلين على المركز الأول أو الثاني فقط.

نسخة مختلفة

وأجاب عمر عبد العزيز المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين: "في البداية تلك البطولة مختلفة عن النسخ السابقة بسبب تأجيلها أكثر من مرة ضمن تداعيات جائحة كورونا".

وأوضح "المعروف أن تلك البطولة تقام في شهر يناير، ولكنهم قرروا إقامتها من أجل لاعبهم الإنجليزي ويدعى سام تود لأنه لم يلحق بالمشاركة في بطولة العالم أو بريطانيا للناشئين بسبب كورونا وهم يرغبون في حصوله على لقب كبير".

بريطانيا المفتوحة

وشدد عبد العزيز "النسخة الحالية مختلفة تماما عن البطولات الرسمية السابقة والتي كانت تقام كل عام وتعتبر من أبرز بطولات الناشئين وكانت أحد أسرار تفوق الاسكواش المصري الحالي".

وتابع مدرب منتخب مصر السابق للناشئين "كنا نقيم تصفيات خاصة من أجل التأهل إلى بطولة بريطانيا المفتوحة وأحيانا كان يتم الاختيار بناء على التصنيف المحلي وهو ما يجعل جميع اللاعبين يشاركون في مختلف المسابقات".

وعن سر عدم اهتمام الاسكواش المصري بالنسخة الحالية أوضح "من الواضح من الخطاب تركيز المدير الفني على بطولة العالم لأنها الأكثر أهمية خاصة إنه كما أوضحنا بطولة بريطانيا هذا العام مختلفة".

وأضاف "المدرب قرر أن من يشارك في بريطانيا للناشئين هذا العام لن يشارك في بطولة العالم وهي وجهة نظر تحترم من أجل التركيز على البطولة الأهم وعدم تشتيت اللاعبين".

النفقات الخاصة

وبالسؤال عن سفر اللاعبين على نفقتهم الخاصة وهل الأمر شائع أم لأول مرة كشف عبد العزيز "نظرا لظروف البطولة الحالية فتم إقرار ذلك".

وأوضح مدرب مصر للناشئين سابقا "البطولة فقدت أهميتها المعتادة ولذلك يتم معاملتها مثل بطولتي هولندا وألمانيا، من الوارد أن يتم توفير ثمن التذاكر لصاحب أول مركزين فقط في البطولة".

وكان الاتحاد المصري للاسكواش قد أوضح في بيانه أن المشاركة في النسخة الحالية من بطولة بريطانيا للناشئين جاء بسبب إلحاح بعض أولياء الأمور.

وشدد عبد العزيز "أما في بطولة العالم على سبيل المثال تكون بعثة رسمية ويتم تحمل تكاليف الفريق بالكامل من إقامة وأكل وتنقلات وأيضا مصروف جيبي".

وتابع "كل ذلك يدل أن النسخة الحالية من بريطانيا للناشئين والتي اختصت عمر تحت 19 عاما فقط يتم معاملتها من الاتحاد المصري بدون أهمية كبرى مثل المرات السابقة".

واختتم تصريحاته "أرى أن الأمر طبيعي والخطاب هو إجراء روتيني يحدث في كل البطولات".

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