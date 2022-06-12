قائمة الزمالك - عودة شيكابالا أمام الداخلية.. وتواجد كبير للشباب

عاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك لقائمة الأبيض لمواجهة الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر للمرة الأولى منذ 1 مايو أمام إيسترن كومباني في الدوري.

ويغيب عن الزمالك محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو بسبب التواجد مع منتخب مصر، وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس.

بالإضافة إلى طارق حامد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي بسبب الإصابة.

وغاب إمام عاشور عن القائمة بعد انسحابه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة أيضا.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب غياب الثنائي حازم إمام ومحمد أوناجم.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - السيد عطية.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم محمد.

خط الوسط : محمد حسام الدين "بيسو" - أحمد رفاعي - محمد خضري - محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم " أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أشرف بن شرقي - أيمن حفني - سيف جعفر - رزاق سيسيه.

خط الهجوم : يوسف أسامه - سيد عبد الله " نيمار " - عمر السعيد.

قائمة جيزوالدو فيريرا لمواجهة الدخلية في كأس مصر ٢٠٢١-٢٠٢٢. 🏹 pic.twitter.com/QnPkxSrWBB — Zamalek SC (@ZSCOfficial) June 12, 2022

وتذاع المباراة غدا الاثنين عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وتوج الزمالك بكأس مصر 27 مرة فيما حل وصيف في 13 مناسبة.

وكانت آخر مرة توج فيها الزمالك بلقب الكأس هي عن موسم 2018-2019 وحينها فاز على بيراميدز في النهائي بثلاثة أهداف دون رد.

وينتظر الزمالك المتأهل من الأهلي وبيراميدز وبتروجت لملاقاته في نهائي كأس مصر عن موسم 2020-2021.

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