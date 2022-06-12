مصدر مقرب من موسيماني لـ في الجول: غيابه بالاتفاق مع الأهلي

الأحد، 12 يونيو 2022 - 23:58

كتب : محمد عبد العظيم

بيتسو موسيماني - مؤتمر صحفي

كشف مصدر مقرب من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي سبب غياب المدرب عن مواجهة المصري بالسلوم اليوم في دور الـ32 من كأس مصر والتي فاز بها الأحمر بهدف أحمد عبد القادر.

ولم يظهر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في ملعب "الأهلي WE السلام" خلال مباراة المصري بالسلوم وتخلف عن زيارة الفريق في المعسكر أيضا.

وقال مصدر مقرب من موسيماني لـ FilGoal.com: "غياب موسيماني عن الأهلي اليوم كان بالاتفاق مع إدارة الأهلي".

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وأضاف "سبب ذلك كان شعوره بالإرهاق عقب الدورة التدريبية في المغرب، وفريق الأهلي كان قد دخل في معسكر مغلق".

وأتم "المدرب سيتواجد غدا في النادي بشكل طبيعي لقيادة التدريبات".

وأجرى موسيماني اجتماعات مستمرة مع إدارة الأهلي في الآونة الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وعقد بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الجلسة أتت بثلاث نقاط هامة، اتفق عليها الطرفان.

وجاءت نقاط الاجتماع كالتالي:

1-أنهى الطرفان كافة الخلافات في الرأي واتفقا على فتح صفحة جديدة للتركيز على المرحلة المقبلة.

2-منحت إدارة الأهلي الصلاحية إلى موسيماني من أجل إضافة أفراد جدد للجهاز الفني إذا رغب في ذلك.

3-طلبت الإدارة من موسيماني تحسين نتائج وأداء فريق الكرة بالفترة المقبلة.كان موسيماني قد عاد مساء أمس السبت إلى القاهرة بعد حضور دورة تدريبية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب.

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