جمال علام ينفي إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا على لسان جمال علام رئيس الاتحاد، بغرض نفي تصريحه بإقالة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر.

وقال علام في البيان: "لم أصرح بإقالة إيهاب جلال".

وأضاف "جاء تصريحي بوضوح بأننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل".

وأوضح "كلفنا اللجنة الفنية المكونة من حازم إمام ومحمد بركات (عضوي مجلس الإدارة) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الايام المقبلة".

وأثارت تصريحات جمال علام عبر قناة صدى البلد جدلا واسعا، حيث تحدث عن إمكانية خلافة إيهاب جلال، الذي لعب مباراتين فقط كمدرب للمنتخب.

أيضا ذكر علام أن التعاقد مع جلال تم لعدم توفر العملة الصعبة لدى الاتحاد المصري، وبالتالي تم استبعاد اللجوء لمدرب أجنبي.

يذكر أن منتخب مصر فاز على غينيا في أولى مباريات التصفيات بهدف دون رد، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون مقابل.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد كوريا الجنوبية في الرابع عشر من يونيو الجاري.

اقرأ أيضا

كل ما قاله جمال علام في مداخلة نارية

هاني أبو ريدة يرد على الجميع

اجتماع الخطيب مع موسيماني

داروين نونيز.. ترس جديد في ماكينة يورجن كلوب