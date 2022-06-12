كيميتش: لا أستبعد الرحيل عن بايرن.. وكدت أفعلها بسبب أنشيلوتي

الأحد، 12 يونيو 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

رفض جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ الألماني استبعاد فكرة انتقاله إلى مسابقة دوري مختلفة في بلد آخر مستقبلا.

وقال كيميتش في تصريحاته لـ "سو فوت": "سيكون تحديا مثيرا للاهتمام".

وأضاف "لا أعرف ماذا سيحدث في الأعوام القليلة المقبلة، سنرى".

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وأوضح "أستمتع كثيرا هنا، ولكن جزء في عقلي دائما يحتفظ بالتحدي الاحترافي والشخصي في استكشاف آفاق جديدة".

كما كشف كيميتش عن أنه فكر بصورة جادة في الرحيل خلال وجود كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق، بين 2016 و2017.

وقال كيميتش: "في ذلك الوقت لم أكن ألعب كثيرا كما كنت أريد. فكرت في مغادرة النادي".

وأضاف "ثم غادر كارلو وأصبحت لاعبا أساسيا مرة أخرى، وفزنا بكل شيء ولذلك لم يعد هذا السؤال إلى الواجهة".

يذكر أن كيميتش لعب في صفوف لايبزج وشتوتجارت قبل اكتسابه التنوع في المراكز تحت قيادة بيب جوارديولا، الذي قاد بايرن بين 2013 و2016.

فيما رحل أنشيلوتي بعد هذه المرحلة ليتولى قيادة نابولي وإيفرتون، قبل أن يعود إلى ريال مدريد ويتوج معه بدوري أبطال أوروبا.

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