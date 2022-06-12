مدرب المغرب يستدعي ثنائي الوداد لمباراة ليبيريا

قرر وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب استدعاء ثنائي الوداد أشرف داري ويحيى جبران للمعسكر التدريبي استعدادا لمواجهة ليبيريا.

ويلعب منتخب المغرب ضد ليبيريا ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويأتي استدعاء المدرب البوسني لداري بعد يوم واحد من دعوة زميله في الوداد يحيى جبران.

ومن المنتظر أن يحضر أشرف داري في التدريب الأخير للمنتخب المغربي، استعدادا للمواجهة التي ستجرى في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويلعب منتخب المغرب ضد ليبيريا يوم الإثنين.

أسود الأطلس هزموا جنوب إفريقيا 2-1 في الجولة الافتتاحية.

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