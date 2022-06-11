ملف - كل تصريحات جمال علام.. عن إخفاء خطاب الأهلي ومدرب مصر القادم بعد إيهاب جلال

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباب اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب، كما رد على ما أثير في مؤتمر الأهلي للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعرف على التفاصيل من هنا