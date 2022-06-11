ملف - كل تصريحات جمال علام.. عن إخفاء خطاب الأهلي ومدرب مصر القادم بعد إيهاب جلال

السبت، 11 يونيو 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

جمال علام رئيس اتحاد الكرة بعد عودة بعثة منتخب مصر من السنغال

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباب اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب، كما رد على ما أثير في مؤتمر الأهلي للحديث عن أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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